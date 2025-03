Aurora Ramazzotti e l’abito per il matrimonio con Goffredo Cerza: “Non dovrò sceglierlo. Ma disegnarlo”

Milano, 3 marzo 2025 – Le nozze tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono indubbiamente tra i fiori d’arancio più attesi dei prossimi mesi. Nessun dettaglio trapela ancora sulla data e sulla location del matrimonio ma oggi la futura sposa, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ha anticipato un dettaglio che riguarda l’abito. Come sarà? “Non dico niente, solo che non dovrò sceglierlo. Ma disegnarlo". L’abito da sposa sarà quindi frutto della creatività di Aurora Ramazzotti, che per ora non fa trapelare nulla sul colore o sullo stile del vestito destinato, come sempre accade quando a sposarsi sono due volti noti al grande pubblico, a essere al centro dell’attenzione.

Un amore nato a Londra

Il matrimonio con il compagno Goffredo Cerza arriva dopo la proposta di questo autunno a Londra, la città dove il futuro sposo studiava e dove è scoccata la scintilla. Un amore iniziato otto anni e coronato dalla nascita del loro primo figlio, il piccolo Cesare, di quasi due anni. "Goffredo inizialmente l’ho notato sui social della mia migliore amica, Sara Daniele (figlia di Pino Daniele) – ha raccontato ospite del podcast “Passa dal Bsmt” –. Per un certo periodo, per la me stessa di allora, lui era ‘troppo’”. Poi i primi incontri e quella volontà immediata di costruire insieme, di diventare una coppia vera. “Devo dire che però è stato tutto naturale, non c’è mai stata fatica” ha sottolineato. Come spiegato da Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo, 29 anni, con il suo “cuore calmo” ha saputo “silenziare le mie tempeste”.

Il sigillo di una lunga storia d’amore

Le nozze saranno quindi il sigillo a una lunga storia d’amore. Qualcosa di “intimo” perché “non siamo una coppia a cui piace esagerare”. “Sia matrimonio che abito saranno qualcosa di elegante, significativo e che sa di famiglia” aveva detto Aurora in una intervista a “Cosmopolitan”. E l’abito da sposa? Aurora aveva spiegato di aver “già preso le misure” che la dovrà “rappresentare al cento per cento".