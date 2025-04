Aurora Ramazzotti: “Vedermi in tv mi faceva stare male. Oggi non mi importa che gli altri mi trovino bella”

Milano, 16 aprile 2025 – Dopo l’esperienza del Podcast ‘Questa non è un’intervista’, nella settimana del Festival a Sanremo, lo scorso febbraio, Aurora Ramazzotti è tornata in tv. ieri, martedì 15 aprile, l’influencer e speaker radiofonica ha partecipato a un programma televisivo che, stando a quanto ha raccontato sui social, è stato “molto divertente e stimolante”. Ma l’ha anche spinta a fare qualche riflessione su se stessa e sulle sue fragilità: il non vedersi bella in video, la difficoltà di accettarsi e la paura del giudizio altrui. Tutte sensazioni che prova ancora oggi, ma che affronta in modo diverso rispetto al passato, quando invece soffriva molto.

Le Storie Instagram di Aurora Ramazzotti

“Oggi non mi piacevo, a chi non succede. Ma è più complesso amarsi quando quella fragilità la vedi tradotta in un’immagine che tanti guardano. Ogni tanto scorgevo delle inquadrature di me negli schermi e non mi riconoscevo quasi", ha ammesso in una storia Instagram la figlia di Michelle Hunizker ed Eros Ramazzotti.

E ha aggiunto: “Mi sono ricordata del perché vedermi in televisione è sempre stata la mia ambizione ma poi ogni volta mi faceva stare male. Vedersi su quello schermo è vedersi vulnerabili, quasi nudi nonostante il trucco e i vestiti di scena. Non hai controllo sul modo in cui gli altri ti guardano. Mi sono ricordata di quanto mi facesse soffrire questa cosa tempo fa, delle crisi che avevo, di come condizionava inevitabilmente il mio atteggiamento e quindi le mie prestazioni”.

La 28enne non ha mai nascosto di aver vissuto un periodo complicato. Nella delicata fase dell’adolescenza i modelli di bellezza tossici e i giudizi feroci, soprattutto sul web, l'hanno fatto sentire inadeguata. Ma con il tempo – grazie allo sport, al suo compagno e alla sua famiglia – ha imparato ad accettarsi mostrandosi sempre per com’è, anche tra piccoli difetti e imperfezioni. Perché è proprio in una ragazza normale che in tanti possono rivedersi e ritrovarsi.

Spesso sui suoi profili social lancia messaggi di body positivity: ha più volte criticato l'uso eccessivo dei filtri su Instagram, mostrando il suo viso al naturale, magari con le occhiaie e qualche brufoletto, spiegando che la bellezza è fatta anche di “imperfezioni reali”. Scherza sui primi capelli bianchi e dopo la nascita del figlio Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza, non ha nascosto i cambiamenti del corpo e la fatica di riconoscersi allo specchio.

“Oggi ho accolto quella sensazione senza ignorarla e gonfiarla, l’ho solo accolta – ha scritto ancora Aurora su Instagram -. Poi però con gentilezza l’ho allontanata perché l’esperienza dalla mia parte mi aiuta a tenere a mente che io sono la peggiore giudice di me stessa. Che non è più importante per me trovare validazione nel fatto che gli altri mi vedano bella, che nove volte su dieci quella sensazione che provo è dovuta a un vecchio schema mentale basato interamente su quella malsana mania di dover cambiare idea alle persone”.

L’influencer ha concluso la sua riflessione sottolineando, però, che è “difficile lasciarsi alle spalle ferite di un mondo che basa quasi tutto sulle apparenze, anche e soprattutto per noi che vacilliamo costantemente tra l’apparire e l’essere cercando di conciliare le due cose ma dando più peso all’ultima”.

Nonostante ciò, anche se certi momenti e certe sensazioni tornano, lei ci prova e ci riesce: “La cosa più bella è che quelle tempeste si trasformeranno in ventate e poi soffi leggeri di ricordi, solo ricordi di battaglie interiori che ci hanno resi ciò che fieramente siamo.”