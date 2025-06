I Les Votives da X Factor agli I-Days con i Duran Duran, la favola della band chic rock di Milano votata alla musica: “Che onore”

Milano, 20 giugno 2025 – Un anno fa partecipavano ai casting dell’edizione 2024 di X Factor, oggi i Les Votives apriranno il live dei Duran Duran agli I-Days 2025. La band “chic rock” lanciata dall’ultima edizione del talent show di Sky sarà tra i protagonisti di uno dei live più attesi dell’estate, all’Ippodromo San Siro. Un palco di prestigio assoluto per il gruppo milanese (il cui nome si lega al concetto di essere “votati alla musica”) composto da Riccardo Lardinelli (voce e chitarra), Angelo Maria Randazzo (batteria) e Tommaso Venturi (basso).

I Les Votives a X Factor

La band è arrivata al secondo posto nella passata edizione di X Factor (alle spalle della brianzola Mimì Caruso e davanti a un altro gruppo di Milano, I Patagarri) conquistando il giudice Achille Lauro, che si è presentato a sorpresa sul palco della Santeria, per la prima data dei tour dei “suoi ragazzi”, cantando con loro “Rolls Royce”. “Quando li ho ascoltati gli ho dato l’X pass. E ho avuto ragione” aveva spiegato il cantante romano in occasione della finale del programma in piazza del Plebiscito a Napoli. “Avevo solo un dubbio, sui brani in italiano – aveva spiegato Lauro –. Poi agli Home Visit hanno portato quel brano di Mina e sono rimasto di stucco. Ho capito che Angelo è un mostro alla batteria, Tommy è un nerd amante della musica e Ricky è un computer, non è umano”.

Il percorso dei Les Votives

Riccardo e Angelo si sono conosciuti ai tempi del liceo, mentre Tommaso si è unito al gruppo grazie ad amici comuni. Il loro sound ha influenze musicali che spaziano dagli anni '60 ai 2000. La rock band milanese ha dato il via al suo primo tour nei club con cinque date sold out a Milano, due date sold out a Roma, una a Torino e una a Bologna. Durante i concerti, i Les Votives hanno eseguito i loro singoli Monster e You Make Me Feel, alcuni brani inediti in anteprima e alcune delle cover più amate del loro percorso a X Factor, tra cui Sign of the Times di Harry Styles e Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Cher.

Ad aprile è uscito il loro Ep “Window”, arrivato dopo i primi tre singoli pubblicati dalla band: da A Blister in My Heart, uscito lo scorso anno, a You make me feel, di gennaio 2025, passando per Monster, disponibile da Novembre 2024 e che è incluso nella tracklist dell’EP.

Sul palco degli I-Days

Questa sera la band sarà in scena agli I-Days 2025. Dopo i primi due incredibili appuntamenti (con il concerto di Justin Timberlake e Dua Lipa) la concert series questa sera accoglierà i Duran Duran, la leggendaria band britannica che torna dal vivo in Italia 40 anni dopo la loro prima storica performance nel nostro paese, nel 1985 al Festival di Sanremo. L’Ippodromo Snai San Siro sarà il palcoscenico di una scaletta ricca dei successi leggendari della band, tra cui “Girls on Film”, “The Wild Boys”, “The Reflex”, “Ordinary World”, “Come Undone” e “Rio” oltre ai brani tratti dal loro ultimo album “Danse Macabre”. Ad aprire la giornata saranno proprio i Les Votives, con il loro sound che fonde raffinatezza ed energia, forti dell’esperienza maturata nei numerosi live degli ultimi mesi. “Siamo onorati, non vediamo l’ora” hanno spiegato alla vigilia del live.

Gli orari del concerto

17:00 Apertura porte

18:30 Radio 105 DJ Set

19:15 Les Votives

20:45 DURAN DURAN

Le prossime date degli I-Days 2025