Chi è Mimì Caruso, la 17enne brianzola dalla voce prodigiosa che ha vinto X Factor 2024

Milano – Nella folle serata magica della prima finale di X Factor in esterna piazza del Plebiscito a Napoli ha incoronato Mimì Caruso, al termine nella stagione più lombarda di sempre per il talent targato Sky. Il vincitore – come è giusto che sia – è uno solo ma l’intera serata è stata uno show di livello (come del resto lo è stata l’intera stagione) con i quattro finalisti, Mimì, I Patagarri, Les Votives e Lorenzo Salvetti in grande spolvero. Ribaltati i pronostici della vigilia che davano come favoriti I Patagarri, i veri underdog di questa edizione.

Per Manuel Agnelli la prima vittoria a tratti inattesa (aveva una sola artista in gara contro i tre di Achille Lauro) alla sua sesta partecipazione come giudice. “Non mi importa se vincerà o meno, quello che conta per me è che lei impari e scopra il più possibile – aveva detto Manuel Agnelli, che a Mimì aveva dato il suo X Pass -. Lei sta imparando tanto da me e io sto imparando tanto da lei”.

La serata di Napoli

Per le due band milanesi e la 17enne brianzola e il quarto finalista, Lorenzo Salvetti, la prima manche è stata libera, dal titolo “My Song” con un brano rappresentativo per ogni artista in gara: Mimì ha convinto maneggiando con padronanza un pezzo icononico come “Because The Night” di Patti Smith. I Patagarri hanno scelto “Cam-Camini’”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di “Mary Poppins”; per i Les Votives, una intensa versione a tinte rock di “Someone Like You” di Adele.

Il podio tutto lombardo

A seguire i tre artisti lombardi sono stati impegnati nella seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024. Mimì ha scelto “Figures” di Jessie Reyez, una splendida ed esplosiva versione di “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina per concludere con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, altro brano straordinario. Per i Les Votives due canzoni ad alta energia come “You make me fell/Mighty real” di Sylvester e “Are you gonna be my girl” dei Jet per chiudere in bellezza con una hit pop degli ultimi anni, “Sign of the Times” di Harry Styles. I Patagarri hanno scelto invece “Stayin’ alive” dei Bee Gees, “Hey Pachuco” di Royan Crown Revue e “Summertime” di George Gershwin/Abbie Mitchell. Infine è stato il momento degli inediti. “Caravan” per I Patagarri, “Dove si va” per Mimì e “Monster” per i Les Votives. Poi il momento del verdetto finale: la vincitrice di X Factor 2024 è Mimì. Ma il podio è tutto lombardo: secondi i Les Votives, terzi I Patagarri e quarto Lorenzo Salvetti.