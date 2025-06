Brenda Lodigiani scatenata a Bake Off 2025: la nuova conduttrice svela il set (e danza tra i giudici)

Milano, 11 giugno 2025 – Sipario alzato sulla nuova stagione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, che si preannuncia ricca di novità, a partire dall’epocale cambio di presentatrice al timone del cooking show: a Benedetta Parodi (alla guida del programma per le precedenti 12 edizioni) è subentrata Brenda Lodigiani. Oggi il set è stato svelato con una clip postata sui social in cui la nuova conduttrice balla sulle note del brano di Beyoncé “Deja Vu” tra frigo, banconi e – soprattutto – “infastidendo” i giudici del programma. Per gli appassionati dello storico show in onda su Real Time l’appuntamento è per settembre. I pasticcieri amatoriali in gara dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze superando le sfide di ogni puntata. Anche quest’anno, il Miglior pasticciere amatoriale d’Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore (Monza e Brianza).

Chi è Brenda Lodigiani

Brenda Lodigiani, classe 1987, è originaria di Sant’Angelo Lodigiano ed è cresciuta a Lodi. "Sono cresciuta nel quartiere Torretta, dove ho avuto un’infanzia bellissima, trascorsa a giocare in cortile – aveva raccontato in un’intervista a Il Giorno –. Col mio territorio ho avuto un rapporto di odio e amore. La provincia è difficile da vivere e da adolescente non vedevo l’ora di trasferirmi per cogliere opportunità che là non avevo. Ma è bastato andare a vivere a Milano per diventare nostalgica. Mi piace tornare a casa ed essere accolta dalle stesse persone, dalla mia famiglia e dai miei amici di sempre”. Alle spalle ha studi di danza (classica e moderna) e infatti il suo debutto nel mondo dello spettacolo è stato proprio nelle vesti di ballerina a ‘Central Station’ (per Comedy Central, tra il 2005 e il 2008). Ha condotto diversi programmi per bambini su Disney Channel e nello stesso ultimo anno ha curato con Marco Balestri i collegamenti del Motor Show per R101.

La notorietà nazionale è arrivata con il programma ‘Scorie’, e dal 2010 è entrata nel cast di ‘Quelli che il calcio’, ed ha lavorato in trasmissioni come ‘L’almanacco del Gene Gnocco’, ‘Camera Café’, ‘Xtra Factor’, ‘Glob’ e ‘Lol3’ oltre ad avere recitato al cinema. Lodigiani è una comica, conduttrice, attrice apprezzatissima. dal 2023 è entrata a far parte del “Gialappa’s Show” con alcuni personaggi diventati ormai iconici: da Annalaisa ad Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri (proprio in queste vesti è salita anche sul palco del Festival Sanremo 2025) passando per la “briffatrice” Miriam, che accoglie – a modo suo – gli ospiti della trasmissione.

I giudici (confermati) di questa stagione

Al suo fianco gli immancabili Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, insieme al superospite fisso della prova tecnica, il Maestro Pasticciere Iginio Massari.

Benedetta Parodi: “Grazie per questi 12 anni bellissimi”

Pioniera di un modo semplice e diretto di raccontare il mondo della cucina Benedetta Parodi è stata alla guida del programma dal 2013 quando la trasmissione ha avuto inizio. “Grazie per questi 12 anni bellissimi” ha scritto sui social parlando della fine della sua avventura nello storico cooking show.