Mario Ciaponi trovato morto in fondo alle scale: indagata per omicidio volontario la convivente dell’ex panettiere di Talamona

Sondrio, 20 giugno 2025 – Era dicembre quando Mario Ciaponi, ex panettiere di Talamona (in provincia di Sondrio), fu trovato morto in casa. Oggi a distanza di sette mesi dalla tragedia c’è una svolta nell’indagine della Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone. La convivente dell’ex panettiere di 77 anni è indagata per omicidio volontario.

L'uomo - secondo il racconto della donna ai carabinieri di Morbegno - fu trovato senza vita da lei in fondo alle scale. Il ritrovamento sarebbe avvenuto quando la signora, originaria di Milano, ritornò da una gita nel capoluogo lombardo. Sul corpo di Ciaponi è stata effettuata l’autopsia con alcuni accertamenti istopatologici per dare risposte sulla causa del decesso dell’ex panettiere.

A dare un'accelerazione all'indagine sarebbero stati gli esiti dell'autopsia eseguita dal anatomopatologo Luca Tajana dell'istituto di medicina legale di Pavia. "La mia assistita - dichiara l'avvocato Corrado Boiani - non è comunque colpita da alcuna misura restrittiva della libertà".