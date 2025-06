Concerto Duran Duran a Milano: la scaletta e come arrivare all’Ippodromo

Hanno lasciato un segno indelebile nella musica pop degli anni 80, e non solo. Il loro primo album, Duran Duran, appunto, del 1981, con Planeth Earth e Girls on film, e il loro secondo, del 1982, Rio, con ben 4 singoli al top delle superclassifche europee e americane, Hungry like The Wolf, Save A Prayer, My Own Way e Rio, accompagnati da video immaginifici che per la prima volta accompagnavano i brani, amplificando il successo tra radio e tv, li hanno lanciati ai vertici della musica mondiale.

Il loro approdo a Sanremo nel 1985 con ‘The wild boys’ fu una consacrazione, in Italia, dove le ragazzine impazzivano in particolare per Simone Le Bon, il frontman (una ragazza scrisse un libro: lo voleva sposare), e John Taylor, il bassista (gli altri membri all’epoca erano Nick Rhodes, alle tastiere, Rogert Taylor, alla batteria, che scelse Napoli per le sue nozze, Andy Taylor alla chitarra elettrica). Anche Lady Diana, ammise la sua predilizione per i Duran Duran in un periodo in cui la band inglese si fronteggiava con altri dandy del pop rock: gli Spandau Ballet. I Duran Duran presero parte al Live Aid di Bob Geldof e furono l’unica band a portare una canzone, A View To A Kill, facente parte della colonna sonora dei film di James Bond, in questo caso Agente 007 - Bersaglio mobile, al numero uno nelle classifiche statunitensi, al secondo in quelle inglesi, con tanto di video a tema spy girato sulla Tour Eiffel. Tra alti e bassi, divisioni e riunioni, nel 1988 arriva un nuovo brano di successo, Do You Believe In Shame?, edicato ad Andy Warhol, dall’album Big Thing, Nel 1993 la band lancia un nuovo album di grande successo, chiamandolo ancora Duran Duran, che raggiunge la quarta posizione in Gran Bretagna e la settima negli Stati Uniti, grazie a singoli come Ordinary World, premiato anche per il testo, e Come Undone: fece seguito una tournèè mondiale.

Oggi, a 40 anni dalla prima storica esibizione in Italia, ospiti di Pippo Baudo a Sanremo, la band britannica torna ad esibirsi dal vivo a Milano: il 20 giugno sarà agli I-Days Milano 2025 all'Ippodromo Snai San Siro. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante una carriera di quattro decenni. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, tra cui il loro ultimo album in studio, la band si è affermata come uno dei gruppi più influenti e duraturi nella storia della musica. Molte canzoni, ma anche alcune copertine degli album o videoclip, sono entrate a far parte della storia della musica e dunque sono state riprese da altri cantanti, o sono state evocate in trasmissioni e film tv.

Per il concerto dei Duran Duran, previsto venerdì 20 giugno 2025 all’ippodromo Snai San Siro nell’ambito degli I‑Days, sono disponibili indicazioni dettagliate per raggiungere la località. L’evento inizia alle ore 16:00 (ingressi aperti poco prima). Come raggiungere l’Ippodromo Snai San Siro: Metropolitana M5 (lilla): scendere alla stazione San Siro Ippodromo (capolinea). Da lì 5‑10 minuti a piedi all’ingresso. Intercambio con la M1 e M2 nelle stazioni di Lotto e Cadorna. Metropolitana M1 (rossa): scendere a Lotto; circa 15 minuti a piedi verso Piazzale dello Sport, ingresso dell’ippodromo. Autobus e tram: linea 49, 64, 78, e tram 16 fermano nei pressi di Piazza Axum/Stadio, a poche decine di metri dall’ingresso. ATM prevede un prolungamento del servizio sulle linee M1 e M5 fino alle 2:00, con corse speciali notturne. La stazione San Siro Ippodromo (M5) e Uruguay (M1) potrebbero rimanere chiuse immediatamente dopo il concerto: previsti corridoi pedonali per facilitare l’uscita e eventuali deviazioni . In auto: le principali direttrici sono:

Da A8/A4: uscita Viale Certosa, seguire per San Siro; Da A1: tangenziale ovest → uscita Settimo Milanese/Via Novara → San Siro; Altre opzioni: uscita Piazzale Lotto / Stadio‑Ippodromo sulla tangenziale ovest. Ingresso principale da Via Diomede Parcheggi consigliati: P1 all’interno dell’ippodromo (prenotazione consigliata), stadio, Lampugnano, via Novara e Bonola

La tappa di Milano conclude il tour italiano 2025 dei Duran Duran. Hanno già suonato per più date a Bari e a Roma. Ecco la scaletta del concerto live: Night Boat

The Wild Boys

Hungry Like the Wolf

A View to a Kill

Invisible

Notorious

Nite-Runner / All She Wants Is

Lonely in Your Nightmare / Super Freak

Evil Woman

Friends of Mine

Careless Memories

Ordinary World

Come Undone

(Reach Up for the) Sunrise

Planet Earth

The Reflex

White Lines (Don’t Don’t Do It)

Girls on Film / Psycho Killer Encore:

Save a Prayer

Rio