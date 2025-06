Sciopero dei trasporti di oggi, venerdì 20 giugno. Metropolitana, bus e treni a rischio. La diretta

05:22

Le fasce di garanzia

Se per quanto riguarda Atm, attualmente, è in vigore la fascia di garanzia del mattino, l'agitazione lungo le linee ferroviarie è iniziata ieri sera, giovedì 19 giugno, alle 21. Anche qui, però, al momento siamo in fascia di garanzia, con treni in circolazione dalle 6 alle 9. Trenord ha fatto sapere che, "pur non essendo interessato il suo personale" potranno verificarsi ripercussioni anche sul trasporto regionale in Lombardia con variazioni di percorso o cancellazioni. In fascia di garanzia sono in viaggio i convogli inseriti nella lista delle corse assicurate (i Servizi minimi garantiti), consultabile qui.