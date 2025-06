Martina Dotti, chi è la creator bresciana: età, TikTok, Instagram e Davide Bonolis

Brescia, 14 giugno 2025 – Nuovo amore per Davide Bonolis? Sembra proprio di sì. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avrebbe una relazione con Martina Dotti: i due giovani sono infatti apparsi mano nella mano a bordo di un jet privato, in una storia Instagram pubblicata dalla ragazza.

Fino a qualche settimana fa, il gossip mormorava che Davide stesse frequentando Sophia Berto, ballerina e maestra nell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ a cui ha preso parte anche la mamma del giovane, Sonia Bruganelli. I due erano stati avvistati insieme in alcune occasioni e la cronaca rosa parlava di un flirt, ma non c’erano mai state conferme da parte dei due diretti interessati.

Ora, invece, la notizia ufficiale sembrerebbe proprio quella che Davide e Martina sono una coppia. È curioso che l’influencer abbia lo stesso nome dell’ex del ragazzo, Martina Fabbri, con cui è finita quasi un anno fa. Davide ha sofferto molto per la fine di quella storia d’amore.

Martina Dotti ha 23 anni ed è originaria di Brescia.

Martina Dotti (foto profilo Instagram)

Martina è una creator attiva soprattutto su TikTok, piattaforma sulla quale il suo profilo conta 400mila follower. Ma ha anche un profilo Instagram sempre molto aggiornato e seguito da circa 130mila follower. I post tra fotografie e video riguardano l’intrattenimento, il lifestyle e lo sport, mondo a cui è particolarmente legata anche per motivi professionali.

Martina si occupa molto di sport: recentemente ha partecipato alla Kings League Italia in qualità di giornalista sportiva. Il celebre format di tornei di calcio a 7 nato in Spagna nel 2022 su iniziativa dell'ex-calciatore Gerard Piqué e dello streamer Ibai Llanos, e che è recentemente sbarcato nel Bel Paese. Proprio questa passione potrebbe aver avvicinato la 23enne a Davide Bonolis. Anche lui coinvolto nella Kings League, il 21enne milita nella Caesar FC, squadra della competizione in cui si è fatto notare come calciatore.

Martina Dotti con la maglia dell'Inter (Foto profilo nstagram)

È stata proprio Martina a mostrarsi con Davide sui social. Lo scorso 24 maggio, infatti, la ragazza ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok, dove appariva anche il giovane calciatore. Poi, ieri, la storia su Instagram che li immortala mano nella mano a bordo di un aereo privato. “Back”, ha scritto la 23enne a corredo dello scatto, parola che significa che i due stavano rientrando in Italia dopo un impegno probabilmente legato al calcio. Entrambi, seppur con ruoli diversi, hanno infatti partecipato alla Kings League Italia, il progetto calcistico pensato da Gerard Piquè.