Manuel Agnelli e le emozionanti parole su Mimì: per lei ci sarò sempre. Con gli altri giudici superato scoglio delle volgarità

Milano – Alla fine ha vinto (anche) lui. Manuel Agnelli ha portato alla vittoria di X Factor 2024 Mimì Caruso, la 17enne di Usmate Velate (Monza e Brianza), per la quale aveva “calato” l’X pass alle audizioni. Si tratta della prima vittoria nelle vesti di giudice della trasmissione per il frontman degli Afterhours che, però, può vantare il successo “reale” di clamoroso della storia del programma: fu lui a scegliere i Maneskin, che arrivarono secondi (dietro a Lorenzo Licitra), incassando negli anni seguenti uno strepitoso successo internazionale.

"Abbiamo vinto con una squadra di professionisti, di persone sinceramente appassionate alla Musica e al Talento: da Matteo, il producer, alla Fraq, e poi Cristina, Max, Rossana, Francesca con lo styling e la consulenza, Benedetta e Gianandrea, gli stilisti che hanno lavorato per me in questa edizione, per chiudere con Andrea, il mio manager… ma anche con tutti i ragazzi incredibili che, anche se in squadre diverse, hanno fatto il tifo l’uno per l’altra. E poi una squadra di giudici che è stata sempre sincera e alla fine è riuscita a superare lo scoglio della volgarità, delle fazioni, del “sangue e arena”, che anche quest’anno purtroppo era in agguato e ha provato a sporcarci e a dividerci. Concorrenti e giudici che hanno sconfitto la mer*a della televisione, quella che tutti criticano ma poi tutti vogliono. Quest’anno è stato speciale soprattutto per questo”.

"Abbiamo vinto noi. Tutti. E poi, sì, il cuore più speciale va a Mimì, il mio orsetto, che è veramente un talento meraviglioso. Sono stato fortunato a incontrarla, fortunato a poter lavorare con lei e le auguro tutto il bene del mondo. Quelli che per settimane hanno sostenuto che Mimì fosse solo una bella voce e che aveva già rotto i co*lioni, adesso faranno la fila per portarsela a casa: bene così, meglio così. Mimì, io sarò sempre qui, se lo vorrai, quando servirà un punto di vista in più per capire di chi ti devi fidare e di chi no. Ti voglio bene, brava, brava, brava e grazie per il lavoro straordinario che hai fatto”.