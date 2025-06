Milano, scontro auto-monopattino: muore un ragazzo di 20 anni

Milano, 20 giugno 2025 – Notte insanguinata sulle strade di Milano. Un ragazzo di 20 anni è morto mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico, successivamente allo scontro con un’automobile alla guida della quale si trovava un uomo di 51 anni. L’incidente si è verificato in via Melzi d’Eril, all'angolo di corso Sempione.

È stata un'ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, ad avvistare la sagoma del giovane a terra e a portarlo d’urgenza all'ospedale di Niguarda dove, però, nonostante gli strenui tentativi, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Troppo gravi, evidentemente, le ferite riportate nello schianto.

Le indagini sull'accaduto sono affidate agli agenti della Polizia locale, ai quali spetta la ricostruzione dell’incidente, per accertarne dinamica e cause. Importante sarà la testimonianza dell’altra persona coinvolta nell’incidente, l’automobilista cinquantunenne, che non dovrebbe aver riportato gravi traumi nell’impatto.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei ghisa intervenuti per i rilievi, il ragazzo con il monopattino di sua proprietà proveniva dalla periferia e percorreva corso Sempione in direzione dell'Arco della Pace.

A un semaforo lampeggiante è stato urtato da una vettura che procedeva a velocità sostenuta. Per via dell'impatto il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri finendo contro il cordolo dello spartitraffico. Sul posto è stato trovato un casco. Il giovane viveva a Cinisello

Il precedente

Era da qualche mese che non si registravano gravi incidenti in cui fossero coinvolti veicoli a motore e monopattini. All’inizio dell’anno, la mattina del 10 gennaio, una donna di 40 anni era stata investita da un camion mentre percorreva, a bordo del suo monopattino elettrico, la pista ciclabile fra le vie Bernardino da Novate e Comasina, alla periferia nord di Milano.

In quell’occasione il conducente del mezzo pesante non aveva arrestato la sua corsa dopo l’impatto. La donna era stata portata in condizioni critiche all’ospedale di Niguarda, dove le vennero curati traumi alla gamba giudicati, al suo ingresso nel nosocomio, “molto critici”. Anche allora i rilievi furono di competenza della polizia locale.