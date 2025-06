Dua Lipa e l’omaggio a Raffaella Carrà che ha stregato Stefano De Martino e Mahmood. Poi la “chiacchierata” con Chicca Rocco (ex Gf)

Milano, 8 giugno 2025 – Quello di Dua Lipa si preannunciava come uno dei concerti-evento della stagione estiva dei live e la star non ha certamente deluso le aspettive. Agli I-Days oltre 70mila persone provenienti da tutto il mondo hanno festeggiato l’unica data italiana dell’icona mondiale del pop. L’artista britannica di origine albanese-kosovara in una scaletta di circa due ore e 5 cambi d’abito, ha macinato una dopo l’altra le hit che hanno costruito la sua carriera da “Levitating” a “Pyisical” passando da “Illusion” a “Dance the Night” prima di chiudere con “Houdini” e i fuochi d’artificio.

Raffaella Carrà in una foto in occasione della presentazione del suo album 'Replay

L’omaggio a Raffaella Carrà

Ad entusiasmare il pubblico la sua versione in italiano di “A Far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà, il suo omaggio all’Italia. La popstar britannica non è nuova a queste incursioni nel suo repertorio, visto che durante ogni tappa del tour dedica alla città in cui si esibisce un brano di un artista locale. ''Ciao Milano come va stasera? Sono così felice di essere qui, questa energia è incredibile'' ha scandito in perfetto italiano prima di intonare il singolo della “Raffa” nazionale.

I vip al concerto di Dua Lipa

Al concerto milanese all’Ippodromo La Maura presenti tantissimi vip nostrani: dal conduttore Stefano De Martino (che nelle sue storie ha condiviso proprio la clip del momento dell’omaggio a Raffaella Carrà) al cantante Mahmood che ha espresso tutto il suo entusiasmo per la performance in italiano corredando il video con la scritta “Hai spaccato”.

La gioia di Chicca Rocco

Una curiosità: tra i volti noti presenti al concerto della popstar britannica anche la legnanese Francesca Rocco (“Chicca”), che ha partecipato al Grande Fratello 13 (insieme a Giovanni Masiero, al quale è legata da allora e con il quale ha avuto due bambine ndr). Francesca Rocco è una grande fan di Dua Lipa e la cantante si è rivolta proprio a lei, in prima fila nel pubblico, chiedendole il nome e da quale città venisse: “Mi chiamo Francesca, vivo a Milano ma sono del Sud d’Italia” ha risposto in inglese, molto emozionata e felice per l’incontro.

Le prossime date degli I-Days

Dopo i primi due appuntamenti (Justin Timberlake e Dua Lipa) venerdì 20 giugno la concert series accoglierà i Duran Duran, la leggendaria band britannica che torna dal vivo in Italia 40 anni dopo la loro prima storica performance nel nostro paese, nel 1985 al Festival di Sanremo.

L’Ippodromo Snai San Siro sarà il palcoscenico di una scaletta ricca dei successi leggendari della band, tra cui “Girls on Film”, “The Wild Boys”, “The Reflex”, “Ordinary World”, “Come Undone” e “Rio” oltre ai brani tratti dal loro ultimo album “Danse Macabre”. Ad aprire la giornata sarà la giovane band milanese Les Votives (lanciata dall’ultima stagione di X Factor).

Martedì 24 giugno arrivano i Linkin Park per quello che sarà l’unico concerto in Italia del “From Zero World Tour” che sta vedendo di nuovo la band sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro paese. Martedì 15 luglio la pop star americana Olivia Rodrigo approderà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro poche settimane dopo la sua attesa esibizione da headliner al Glastonbury Festival. A chiudere questa edizione degli I-Days Milano Coca-Cola sarà Post Malone mercoledì 27 agosto sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per l’unica data italiana del “BIG ASS WORLD TOUR” che ad aprile ha fatto tappa anche al Coachella in California.