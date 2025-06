Matrimonio a prima vista 2025, Sara Di Lernia: “Da Milano a Reggio per amore. Corro troppo? I sentimenti vanno vissuti pienamente”

Milano, 12 giugno 2025 – Si è conclusa la nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”. Ieri è andato in onda lo speciale “E poi” che ha svelato cosa è successo alle tre coppie di questa edizione a qualche mese di distanza dalla scelta finale. Al termine del percorso del docu reality tutti e sei i partecipanti avevano deciso di restare insieme e sposati: tre sì molto diversi tra loro. E infatti, a distanza di qualche tempo dalla fine del programma, la situazione si è rivelata molto diversa: il legame tra due coppie (Giorgio e Adele, Francesca e Alessandro) è naufragato all’impatto con la quotidianità. Gli unici ad andare avanti sono stati la lombarda Sara Di Lernia e il marito Nicola Todde, confermando il loro desiderio di costruire insieme qualcosa di importante.

Certo, rispetto all’idillio delle prime settimane, la normalità ha portato un po’ con “i piedi per terra” la giovane coppia. Che però non ha smesso di progettare. Anzi. Sara si è detta pronta a dare una svolta alla propria vita, lasciando Milano per Reggio Emilia, dove Nicola vive e lavora. “Ho accelerato troppo? Non penso – ha detto la 28enne –. Per me era fondamentale vivere pienamente il rapporto. E andare su e giù è troppo stressante”. Una decisione certamente “di cuore”, che però ha un po’ spiazzato le compagne e amiche del programma, Francesca e Adele. “Avrei preferito per lei che andasse a vivere da sola prima, magari anche a Reggio, vicino a lui. Così ho paura che sia troppo. Ma Sara è una ragazza intelligente e sicuramente sa cosa sta facendo”, ha chiosato la 25enne ferrarese.

Il legame tra le tre donne di questa edizione e il senso di protezione reciproco sono emersi anche in altri frangenti della puntata, ad esempio quando Sara ha preso le parti di Francesca, sottolineando di non comprendere il comportamento di Alessandro, che dopo il sì finale alla compagna non ha fatto nulla per incontrarla e vivere in qualche modo questa opportunità che si erano voluti dare. “Lei ha fatto di tutto, non si può dire altrettanto di lui” ha spiegato mostrando la consueta combattività. "Avrei voluto provare anche io quello che ho visto negli occhi di Sara e Nicola ma non è stato così” ha provato a spiegarsi Alessandro.

Sul futuro Sara e Nicola hanno spiegato agli esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto): “Adesso stiamo investendo sul nostro essere coppia. Ma se tutto va bene siamo entrambi dell’idea che ci piacerebbe avere un figlio”. Certo, i piccoli dissidi quotidiani e gli attriti tra due caratteri forti non mancano, “ma pesa di più il sentimento e l’idea comune di un progetto finale”. Alla fine della puntata Adele e Giorgio e Francesca e Alessandro hanno simbolicamente restituito le loro fedi mentre per Sara e Nicola hanno confermato il loro desiderio di andare avanti insieme. E sui social in tanti hanno apprezzato al spontaneità della coppia: “Sono fantastici, la naturalezza in persona”.