Il ritorno di Riki Marcuzzo, da Amici al periodo buio (superato): ecco il feat con Lorella Cuccarini in “Cha Cha Twist!”

Milano, 13 giugno 2025 – Oggi è uscito “Cha Cha Twist!” il singolo di Riki Marcuzzo (ex Amici) e Lorella Cuccarini. L'inedito è successivo alla pubblicazione di 'Quanto sei bella' e 'Carillon' che hanno segnato il ritorno sulle scene musicale del cantante milanese a circa due anni dall'ultima release. Riccardo Marcuzzo, in arte Riki è tornato sul mercato con una hit estiva, a pochi mesi dal nuovo album, previsto entro la fine dell'anno. Riki insieme a Lorella Cuccarini (icona della televisione, della danza e della musica) ha lanciato 'Cha Cha Twist!', un invito a ballare con spensieratezza, abbandonando la routine per godersi i momenti più semplici, reali e sentiti.

Riccardo Marcuzzo ad "Amici"

La carriera di Riccardo Marcuzzo, classe 1992, è iniziata nella scuola di Maria De Filippi: è arrivato al secondo posto nell’edizione 2016 (alle spalle del ballerino Andreas Müller). All’uscita dal talent show di Canale 5 Riki Marcuzzo ebbe un periodo di grande popolarità, con code infinite dei fan davanti all'Alcatraz di Milano per il primo live, un serpentone interminabile di giovanissimi a caccia di un posto sotto il palco per ammirare da vicino il loro beniamino, in una serata sold out.

Riki Marcuzzo al Forum

Riki ha conquistato conquistato le classifiche italiane, vendendo oltre 310.000 copie fisiche con il suo primo EP “Perdo le parole” mentre il suo primo album di inediti “Mania” (è l’artista italiano che ha venduto più dischi in assoluto nel 2017) è stato un successo multiplatino dal nostro paese fino all’America Latina. Nel 2020 il cantante milanese è stato per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, esibendosi con la canzone 'Lo sappiamo entrambi' arrivando al 23esimo posto. Dopo l’avventura al festival è iniziato un periodo difficile per Riki.

In arte "Riki"

"Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino", ha detto Riki in un’intervista al Corriere. Momenti difficili che ha superato grazie a un percorso di terapia. "Ti accorgi solo dopo di essere caduto in depressione. Ora potrei dire di sì perché stavo proprio male. Faticavo a dormire, non avevo voglia di fare niente. Ero svogliato e apatico, non mi interessava nulla, come fossi avulso e trasparente".

Ora il momento di una nuova fase con una canzone estiva e leggera. Il nuovo singolo di Riki feat Lorella Cuccarini: l'inedito arriva dopo Quanto Sei Bella e Carillon che hanno segnato a ottobre scorso il ritorno dell'artista sulle scene musicali a circa due anni dall'ultima release, in attesa del nuovo album Casabase, previsto entro la fine dell'anno.