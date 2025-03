I Patagarri e i 3 concerti di fila all’Alcatraz: “Milano accoglici come solo casa sa fare”

Milano, 24 marzo 2025 – Domani, martedì 25 marzo 2025, I Patagarri saranno protagonisti di un atteso concerto sul palco dell’Alcatraz di Milano, uno dei luoghi cult della musica dal vivo in città (e non solo). La band lanciata dall’ultima edizione di X Factor torna alla “base”, quella Milano che li ha visti muovere i primi passi musicalmente parlando. Come hanno raccontato gli stessi Patagarri alle audizioni per il noto talent show di Sky a convincerli ad avere le carte in regola per il programma tv sono state proprio le “nonnine” dei mercati rionali milanesi.

Il percorso a X Factor 2024

I Patagarri sono arrivati terzi nell’ultima stagione di X Factor: la scommessa vinta di Achille Lauro, che li ha portati ai Live credendo senza esitazione al talento del primo “quintetto jazz della storia del programma”. Nella finalissima di Napoli il gruppo ha incassato la medaglia di bronzo, alle spalle dei Les Votives e della vincitrice di quest’anno, Mimì Caruso. I Patagarri sono stati la vera rivelazione del programma, passando dall’essere gli “outsider” della stagione a possibili trionfatori (anche grazie all’inedito “Caravan”).

Le tre date di fila all’Alcatraz di Milano

Quella di domani – sold out – sarà la prima delle tre date milanesi: si torna in scena mercoledì 26 marzo (anche questa sold out) e giovedì 27 marzo. “Milano, manca sempre meno, accoglici come solo casa sa fare” hanno detto i musicisti sui social, aggiungendo “Siamo carichissimi”.

La squadra di Achille Lauro ai Live di X Factor 2024

Un nuovo elemento nella band

Alla band composta da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni) si è di recente aggiunto un nuovo componente: Nicholas Guandalini al basso. Non solo. Negli scorsi giorni è uscito anche il nuovo singolo del gruppo, “Sogni”.

Novità in arrivo anche per i Les Votives

Nel frattempo anche l’altra band milanese, i Les Votives, è al lavoro: “Presto avremo grandi novità per voi. Stiamo dando vita a qualcosa di speciale, uno sguardo all’interno del nostro mondo” ha scritto la band chic rock seconda classificata a X Factor.