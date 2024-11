I Patagarri in finale a X Factor 2024, la favola della insolita band di Milano: dall’inizio da (quasi) outsider a piazza Plebiscito, a suon di jazz

Milano – Erano quasi degli outsider all’inizio dei Live. Eppure. Eppure I Patagarri a suon di musica (eseguita a regola d’arte), energia sul palco e una significativa dose di autoironia, si sono aggiudicati il passaggio diretto alla finalissima di X Factor 2024, che si terrà settimana prossima in piazza Plebiscito, a Napoli. A credere nel loro talento, nel loro essere “fuori contesto”, Achille Lauro, che ha voluto fortemente portare alla fase finale del programma, “il primo gruppo jazz di X Factor”.

Quando erano saliti sul palco di X Factor la prima volta, per le Audition, avevano raccontato di essere stati incoraggiati a partecipare al programma dalle “nonnine” dei mercati rionali milanesi. E ormai è chiaro: I Patagarri (il cui nome è un omaggio al trio Aldo, Giovanni e Giacomo) al pubblico piacciono (o meglio il Senato, come dice il loro giudice). E molto. Merito anche di un inedito che gli calza a pennello e di una musicalità che è stata galvanizzata dalla prima manche con l’accompagnamento dell’orchestra, quando a colpi di sassofono su “Can’t Help Falling In Love” di Elvis, hanno saputo sciogliere anche i cuori più duri.