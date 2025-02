Tutti pazzi per I Patagarri: “Carichi di belle novità. Pronti a celebrare la nostra Milano, che ci ha sempre accolti”

Milano, 5 febbraio 2025 – Un momento speciale per I Patagarri, il quintetto lanciato dall’ultima edizione di X Factor, dove la band milanese è arrivata al terzo posto (alle spalle di Les Votives e Mimì Caruso, la vincitrice di questa stagione). “Stiamo vivendo un periodo intenso, stiamo lavorando tanto, scrivendo, componendo e siamo carichi di belle novità che presto vi faremo ascoltare e che vi racconteremo” ha scritto la band su Instagram parlando di questi primi mesi dopo la fine della trasmissione.

“Abbiamo intenzione di stare in giro per l’Italia a fare festa con voi per tutta l’estate, ma prima vogliamo celebrare ancora una volta la nostra città che ci ha sempre “accolti” – hanno aggiunto i cinque musicisti -. Le prime due date di Milano sono sold out, ne apriamo una terza, sempre all’Alcatraz il 27 marzo” (insieme ad altre tre date a Roma, allHacienda) Un traguardo non da poco considerando che il locale di via Valtellina è uno dei palchi cult della musica dal vivo milanese (e non solo). I Patagarri, protagonisti della finalissima di piazza del Plebiscito a Napoli, sono stati gli underdog del talent show e hanno conquistato il cuore del pubblico con un’energia invidiabile, oltre a una tecnica musicale raffinata. A credere nel loro talento, nel loro essere “fuori contesto”, Achille Lauro, che ha voluto fortemente portare alla fase finale del programma, “il primo gruppo jazz di X Factor”. Fiore all’occhiello della loro partecipazione a X Factor l’inedito “Caravan”: un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita.

I Patagarri a X Factor 2024 (foto Virginia Bettoja)

Nei giorni scorsi, sempre sul profilo Instagram della band, è apparsa una clip che vede la collaborazione tra I Patagarri (che devono il loro nome ad Aldo, Giovanni e Giacomo) e un’altra vecchia conoscenza di X Factor, la cantautrice catanese Anna Castiglia. “Tra Milano e New Orleans, tra case e chiese, tra chat inutili e realtà utilissime, la collaborazione con i Patagarri è stata caotica e meravigliosa, come loro e la loro saletta – ha scritto la cantante –. Quando li ho sentiti per la prima volta ho subito desiderato essere un membro della band, ma poi mi sono limitata a proporre una live session di un mio brano, appunto, Le chiese sono chiuse. E vi giuro, che lo abbiamo fatto”. La band è anche stata protagonista di una recente puntata di “Che tempo che fa”, portando nella storica trasmissione condotta da Fabio Fazio, tutti i colori de I Patagarri. Luciana Littizzetto, entrando in scena insieme alla band, ha rivendicato proprio “Caravan” come sigla per il suo spazio.