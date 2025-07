Filippa Lagerback e la foto romantica con Daniele Bossari per “la sorpresa più bella”. La risposta (ironica) al follower “invadente”

Una risposta a suo modo perfetta. Filippa Lagerback ha mostrato tutta la sua classe replicando in maniera arguta alla domanda di un follower su una foto postata su Instagram questa mattina. La conduttrice ed ex modella svedese, colonna di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, questa mattina ha condiviso uno scatto insieme al marito, Daniele Bossari, accompagnato da una semplice scritta: “La sorpresa più bella”. La foto mostra la coppia abbracciata, in una atmosfera serena e complice.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono legati dal 2000 e hanno una figlia, Stella, nata nel 2003. Nel 2018, dopo la proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip (vinto proprio da Bossari ndr), si sono sposati con una splendida cerimonia alle Ville Ponti di Varese.

Lo scatto ha ricevuto centinaia di like e commenti, compresi quelli dell’amica di sempre Barbara Snellenburg e di Enzo Miccio (il wedding planner ha seguito l’organizzazione delle loro nozze ndr). “Una coppia stupenda”, “Che serenità e che amore” hanno scritto in tanti per celebrare l’energia che emerge dalla foto.

Un follower però ha domandato a Filippa Lagerback, in relazione alla “bella sorpresa” della didascalia: “Incinta?”. La risposta alla domanda è arrivata nelle storie della conduttrice. “Una volta mi dava fastidio un commento del genere – ha scritto la presentatrice -. Ora mi rende felice, mi vedete ancora gggggiovane”.

A corredare il messaggio alcune emoji scherzose. Con questa risposta scherzosa la presentatrice ha posto l’accento sul tema delle domande “invadenti”, che possono essere inopportune anche quando si parla di personaggi pubblici, “abituati” a condividere parte della loro sfera personale con il pubblico che li segue con affetto, mantenendo però quel tono leggero e pacato che da sempre la contraddistingue.