Les Votives e I Patagarri: cosa stanno facendo un mese dopo X Factor? Il sogno continua, a suon di live: “Non ce lo aspettavamo”

Milano – Le due band milanesi protagoniste dell’ultima edizione di X Factor nella squadra di Achille Lauro iniziano l’anno nel segno dei live. E lo fanno in grande stile. Partiamo dal quintetto jazz de I Patagarri, arrivati sul terzo gradino del podio della finalissima di piazza del Plebiscito a Napoli, vinta dalla brianzola Mimì Caruso. Il gruppo-rivelazione della stagione da poco conclusa sarà protagonista di un concerto all’Alcatraz di Milano, uno dei luoghi cult della musica dal vivo a Milano. L’appuntamento è per il 25 marzo. I Patagarri, veri underdog del talent show, hanno conquistato il cuore del pubblico con un’energia invidiabile, oltre a una tecnica musicale di alto livello. Fiore all’occhiello della loro partecipazione a X Factor l’inedito “Caravan”: un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita.

La vincitrice di X Factor, Mimì Caruso, 06 dicembre 2024. ANSA/ CLAUDIA FASCIA

E i Les Votives? Anche la band chic rock di Milano inizierà l’anno con una pioggia di concerti live. Riccardo, Angelo e Tommaso saranno protagonisti di cinque date a Milano e di tre date nella capitale. Il gruppo ha annunciato il quinto appuntamento a Milano giovedì 3 aprile al Santeria Toscana 31. La nuova data si aggiunge ai già annunciati appuntamenti del 6, 7, 11 marzo e 2 aprile al Santeria Toscana 31 di Milano e del 12 e 13 marzo a Largo Venue di Roma tutti sold out. “Grazie per tutte queste date che sono andate sold out, non ce lo aspettavamo assolutamente. Vi aspettiamo a Roma e Milano” hanno spiegato su Instagram. La band ha sfiorato il trionfo aggiudicandosi il secondo posto in una finale combattutissima. Secondi, proprio come i Maneskin, che arrivarono alle spalle di Lorenzo Licitra.