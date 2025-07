Chi è Rosario di Temptation Island 2025: il lavoro da manager a Milano, la storia con Lucia e quella convivenza che non arriva

Milano, 3 luglio 2025 – “Ho accettato di partecipare a Temptation Island perché credo che la convivenza sia un passaggio molto importante in una relazione e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo”. Con queste parole Rosario, 29 anni, ha spiegato la decisione di prendere parte alla nuova edizione del programma cult di Canale 5 (al via questa sera in prima serata) insieme alla fidanzata Lucia, di 27 anni. Rosario e Lucia sono fidanzati da due anni. Lui lavora come manager a Milano, lei come consulente aziendale in uno studio di commercialisti. Il nodo da sciogliere all’interno di “Temptation Island” (uno dei programmi più attesi della stagione estiva) è come detto quello della decisione di andare a vivere insieme.

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island (foto da https://www.wittytv.it/temptation-island)https://www.wittytv.it/temptation-island

I due infatti non convivono: lei vive a Modena e lui nel capoluogo meneghino. Per Lucia andare a convivere è fondamentale dopo due anni di storia a distanza mentre Rosario è più cauto e non vuole fare questo passo importante solo perché messo “alle strette”. In qualsiasi caso Lucia vede nella partecipazione alla trasmissione un punto di svolta: "O usciamo insieme convinti entrambi di una convivenza oppure ci lasciamo definitivamente”.

La prima puntata del programma andrà in onda questa sera, giovedì 3 luglio. Ad accompagnare le sette coppie protagoniste del “viaggio nei sentimenti” il conduttore Filippo Bisciglia. Nuova la location: dopo anni in Sardegna il programma si è trasferito sulle spiagge della Calabria. Questa sera le coppie si divideranno, andando in due villaggi distinti: da un lato i fidanzati, dall’altro le fidanzate. Con loro ci saranno i single, ovvero i “tentatori” e le “tentatrici”.