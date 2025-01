Les Votives, una sorpresa in arrivo. I Patagarri: “Sold out, grazie a tutti”. Dopo X Factor è lecito sognare in grande

Milano, 15 gennaio 2025 – Non si fermano i Les Votives, la band chic rock di Milano arrivata al secondo posto nella finale di X Factor 2024 , vinta dalla brianzola Mimì Caruso. Il gruppo composto da Riccardo Lardinelli (23 anni), Angelo Maria Randazzo (25 anni) e Tommaso Venturi (19 anni) tra pochi giorni – venerdì 17 gennaio – farà uscire “You make me fell”, cover del brano di Sylvester del 1978 rivisitata in chiave rock e apprezzata durante i live del talent show. “You Make Me Feel” arriva dopo l’inedito “Monster”,che racconta la storia di un “mostro” che sfida i pregiudizi, rivelando una vulnerabilità nascosta. Non solo nuova musica, i Les Votives hanno in programma anche vari appuntamenti live sui palchi di Santeria Toscana 31 a Milano e Largo Venue a Roma.

Tra i primi a credere in loro, come si evince anche dai “like” social a corredo dei post che certificano le nuove avventure della band dopo lo show televisivo, Achillo Lauro: “I Les Votives (il cui nome è un riferimento all’essere “votati alla musica”) sono giovanissimi “suonano insieme da un anno e mezzo ma sembra molto di più”, aveva ricordato l’artista, che è stato giudice della band nel corso della loro esperienza a X Factor. “Quando li ho ascoltati gli ho dato l’X pass. E ho avuto ragione” ha aggiunto. “Avevo solo un dubbio, sui brani in italiano – aveva ricordato Lauro –. Poi agli Home Visit hanno portato quel brano di Mina e sono rimasto di stucco. Ho capito che Angelo è un mostro alla batteria, Tommy è un nerd amante della musica e Ricky è un computer, non è umano”. “Loro sono pronti, anche a livello internazionale” aveva chiosato Lauro.

E chissà che proprio da Achille Lauro – che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo – possa arrivare una sorpresa per i fan di X Factor, coinvolgendo in qualche modo le due band milanesi che ha portato in finale. Va però ricordato che il binomio ex giudice-concorrente portò bene ai Maneskin che, quando vinsero a Sanremo nel 2021 con “Zitti e buoni”, divisero il palco nella serata delle cover proprio con Manuel Agnelli, in una intensa versione di “Amandoti”. Oltre ai Les Votives, anche I Patagarri si preparano a live tra la loro città, Milano (all’Alcatraz), e la Capitale (all’Hacienda). “Ci avete lasciati senza parole, in pochissimi giorni le date sono andate sold out – ha scritto sui social il quintetto jazz nato nei mercati rionali di Milano annunciando poi due nuove serate. “Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno comprato i biglietti per l’Alcatraz e per Roma, vi amiamo grazie, a presto”.