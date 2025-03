“Sogni” dei Patagarri: ecco il nuovo singolo della band di X Factor, in attesa dei 3 concerti all’Alcatraz. Il debutto di Nicholas Guandalini al basso

Milano, 17 marzo 2025 – Nuova importante tappa nel cammino dei Patagarri, il quintetto jazz lanciato dall’ultima edizione di X Factor. La band, che ha iniziato esibendosi nei mercati rionali di Milano, è arrivata al terzo posto nella finalissima di Napoli, alle spalle della vincitrice Mimì Caruso e di un altro gruppo milanese, i Les Votives. I Patagarri (il cui nome è un omaggio al celebre sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo) sono stati i veri underdog di questa stagione: portati ai Live per una (coraggiosa) scelta del loro giudice, Achille Lauro, sono andati avanti puntata dopo puntata, aggiudicandosi per primi il passaggio all’ultima tappa, quella di Piazza del Plebiscito.

Da outsider a finalisti, sulla scia del singolo “Caravan”, uno dei più convincenti dell’edizione 2024. Dopo X Factor la band non è letteralmente stata ferma un minuto tra live e presenze in tv (come a “Che tempo che fa”). Mercoledì 19 marzo a mezzanotte uscirà il nuovo brano del gruppo, “Sogni” (prodotto da Taketo Gohara). La canzone parla di desideri profondi e nascosti, veicolati attraverso la dimensione onirica. Tutti sognano, ma cosa si sogna? Il brano dà voce a questi interrogativi, trasformandoli in una narrazione intensa, che punta a toccare corde universali.Tra i primi a mettere like al post social con l’annuncio del nuovo singolo Paola Iezzi, che ha sempre sostenuto la band, riconoscendone il talento di musicisti e performer.

Intanto, la band si prepara a portare dal vivo il suo debutto discografico con il tour nei club in partenza mercoledì 19 marzo da Roma, dopo il sold out lampo e il triplicarsi delle date sia all’Hacienda che all’Alcatraz di Milano (il locale di via Valtellina è uno dei palchi cult della musica dal vivo milanese). La band è composta da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni). Gli spettacoli primaverili, insieme alle date estive, segnano l’inizio di una nuova collaborazione con OTR Live e saranno per il pubblico anche l’occasione di ascoltare dal vivo l’introduzione di un nuovo elemento nella band, il basso, suonato da Nicholas Guandalini. Dopo il tour primaverile, la band calcherà i palchi italiani con “L’ultima ruota del caravan tour estate 2025”, che si svilupperà da maggio a settembre, con tanti appuntamenti già fissati e molti altri ancora da svelare)