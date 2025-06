Elodie e Dua Lipa, notti da regine: Meazza e La Maura a tutto pop

Milano, 7 giugno 2025 – Ci vorrebbe uno specchio delle brame per stabilire chi fra Dua Lipa ed Elodie è la più pop reame… o un pubblico come quello di San Siro, dove la londinese di radici kosovare-albanesi e la romana con ascendenze guadalupesi sono in scena oggi e domani a soli due chilometri di distanza una dall’altra. L’eroina di “One kiss” canta, infatti, stasera nella torcida dell’Ippodromo La Maura, sotto l’egida dell’i-Days Festival, e quella di “Bagno a mezzanotte” fra ventiquattro ore tra gli spalti in deliquio del “Meazza”.

A dirla tutta, uno stadio in cui debuttare a breve ce l’ha segnato sull’agenda pure Miss Lipa ed è quello di Wembley, che l’attende fra un paio di settimane. Varato a Singapore nel novembre scorso, infatti, questo suo attesissimo Radical Optimist Tour si propone di tenerla sulla strada fino a dicembre con un calendario di 80 spettacoli legati dall’album omonimo, uscito un anno fa. Dieci canzoni su ventidue vengono da lì, comprese quelle “Training season” e “Houdini” che aprono e chiudono lo show. Grossomodo le stesse eseguite con orchestra alla Royal Albert Hall nel concerto-evento documentato dal doppio album live uscito a Natale. In repertorio pure la cover che la ventinovenne di Hampstead - preceduta in scena a Milano dai set di Alessi Rose e Merk & Kremont - dedica ogni sera al paese ospitante. A Madrid Dua ha omaggiato Enrique Iglesias, a Décines-Charpieu i Daft Punk, ad Amburgo gli Scorpions, ad Amsterdam Martin Garrix e tra i fans lombardi sale la curiosità di scoprire in Italia dove andrà a parare. La scelta più prevedibile sarebbe quella di “Bang Bang”, celeberrima hit di Sonny Bono rifatta a suo tempo pure dall’Equipe 84, che la cantante-attivista britannica ha interpretato (in inglese) pure nello spot di una nota griffe fiorentina della moda. Fidanzata con l’attore Callum Turner, Dua Lipa milita nella Superlega del pop da quando il suo secondo album “Future nostalgia” divenne un potente antidoto alla monotonia del lockdown. Il doppio show al Forum di tre anni fa ha mostrato un incremento esponenziale della sua popolarità italiana che per questa rentrée a La Maura le ha permesso di vendere 70 mila biglietti.

Più affannata invece la prevendita dello show al “Meazza” di Elodie, con tagliandi d’ingresso disponibili in alcuni casi pure a 10 euro (come accaduto per la replica napoletana al “Maradona” del 12 giugno). Al momento invalicabile il muro di riserbo eretto attorno allo spettacolo di domenica, si sa solo che è diviso in quattro parti, come le tante anime che, dice “Elo”, “abitano” il suo corpo. Pure qui un disco al centro di tutto, quel “Mi ami mi odi” realizzato assieme a Dardust ed Elisa. Cantante, attrice, showgirl, conduttrice, calendar girl, Elodie Di Patrizi è reduce dal Festival di Cannes, dove ha presentato “Fuori”, il film di Mario Martone in cui recita assieme a Valeria Golino e Matilda De Angelis. “Sono un’egocentrica orgogliosa di esserlo”, ammette a proposito di questa sua roboante prima volta sotto la luna del “Meazza”. “Ecco perché ho voluto un mega show. Sono una a cui piace piacersi, ma anche scherzare un po’ e passare da momenti di grande forza, potenza, femminilità, a qualche risata. Oltre ad una big band e al corpo di ballo, in scena avrò una gabbia ed elementi iconici degli spettacoli precedenti. Abbiamo provato tanto, ma a me faticare fa andare a letto felice”.