Dua Lipa all'Ippodromo di Milano: scaletta, come arrivare all’Ippodromo di Milano e orari

Milano – Oggi, sabato 7 luglio, sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura ci sarà una indiscussa regina mondiale del pop da miliardi di stream: Dua Lipa questo pomeriggio a Milano per la sua unica (attesissima data italiana). A scaldare il pubblico degli I-Days Milano Coca-Cola sarà la cantautrice inglese Alessi Rose.

Dua Lipa (classe 1995), ha pubblicato 3 album tra il 2017 e il 2024 raggiungendo in pochi anni un enorme successo di pubblico sia in streaming che live e porterà sul palco milanese il meglio della sua carriera e del suo ultimo lavoro “Radical Optimism” che contiene brani di grande successo come “Illusion” e “Houdini” (a New York in occasione degli MTV VMAs le è stato conferito premio per la migliore coreografia proprio per il video di questo singolo).

La cantante e cantautrice britannica di origine albanese-kosovara, riconosciuta per la sua potente voce e il suo stile unico che l’ha fatta diventare uno dei fenomeni pop dell’ultimo decennio, ha costruito in pochi anni una carriera di grande successo portandosi a casa numerosi premi tra cui 3 Grammy Awards e 7 Brit Awards grazie anche a numerose collaborazioni di successo, la colonna sonora del film Barbie e ad album come “Future Nostalgia” diventato il secondo album più streammato su Spotify di sempre con 12.756 miliardi di stream. Dua Lipa vanta 10 brani che hanno superato il miliardo di stream e 19 brani che hanno superato i 600 milioni di riproduzioni.

La scaletta della cantante per gli iDays è la medesima con cui la popstar si è esibita nelle precedenti date del tour (anche se non sono escluse piccole variazioni).

Di seguito trovate la scaletta e l’ordine delle canzoni del tour di Dua Lipa:

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Cover

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

L’Ippodromo Snai La Maura (ingresso da via Ippodromo e dal Parco di Trenno in base alla tipologia del biglietto) è raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alla vicina fermata della metropolitana e ai numerosi mezzi di superficie. Ecco il programma completpo di oggi:

14:30 Early Entry / VIP 15:00 Apertura porte 17:15 Radio 105 DJ Set 18:00 Merk & Kremont 19:30 Alessi Rose 20:45 DUA LIPA

L’invito del Comune è quello di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la zona.

Metropolitana M1 (linea rossa): fermate LOTTO e LAMPUGNANO

Metropolitana M5 (linea lilla): fermata SAN SIRO STADIO

Mezzi di superficie: Tram 16, Filoviaria 90-91

Per motivi di ordine pubblico, sul finire del concerto chiudono le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e la stazione M1 di Uruguay.

Sono numerose le opzioni di parcheggio disponibili per chi raggiunge l’Ippodromo La Maura in auto, sia nelle vicinanze sia in zone più distanti ma ben collegate con la metropolitana. Dai parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio l’Ippodromo è facilmente raggiungibile a piedi. Chi invece parcheggia al Centro Sarca o al Bicocca Village può utilizzare la metropolitana M5, scendendo alla fermata San Siro Stadio, da cui è possibile raggiungere l’area concerti e tornare comodamente al termine dell’evento. In alternativa, chi lascia l’auto nei parcheggi di Rho Fiera, Merlata Bloom o Molino Dorino può servirsi della linea M1, con discesa consigliata alla fermata Bonola.