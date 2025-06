La Maura è rock, ecco i Linkin Park. Ma anche il mega-show di Dua Lipa

Se lo stadio di San Siro è pop, l’ippodromo La Maura è rock. L’anno scorso la stagione dei concerti era stata inaugurata dai giganti del metal, i Metallica di James Hetfield e Lars Ulrich (29 maggio 2024). Quest’anno, invece, sono stati gli Imagine Dragons di Dan Reynold ad aprire le danze della musica live nell’area di San Siro. La band statunitense si è esibita nel capientissimo ippodromo – 78.500 potenziali spettatori – lo scorso 27 maggio.

Per gli amanti del rock, non è finita. Un’altra data attesissima alla Maura è quella dei Linkin Park in programma il 24 giugno nell’ambito dell’I-Days Festival. I fan italiani del gruppo losangelino sono curiosi di vedere e ascoltare la band con la nuova formazione. La novità è al microfono. A sostituire l’indimenticato Chester Bennington, scomparso nel 2017, c’è la voce femminile della bionda Emily Armstrong. Il nuovo disco dei Linkin Park con la nuova vocalist, “From Zero“ del 2024, ha ottenuto buone recensioni e ottime reazioni dei fan della band. Ma non è facile sostituire sul palco un frontman carismatico come Bennington. Il compito della Armstrong non è facile. I fedelissimi italiani della band americana la attendono al varco. Ma la fiducia è massima: i biglietti dello show sono esauriti da settimane. Un “sold out“ che trasformerà la Maura in un’arena stracolma di entusiasmo.

Dal rock al pop, che gioca sempre una parte da protagonista nell’estate milanese, anche alla Maura. Sulle quattro date previste nel maxi-ippodromo, infatti, la terza è quella della star britannico-kosovara Dua Lipa (7 giugno, sempre nell’ambito dell’I-Days), la quarta quella delle Blackpink (6 agosto), girl band di K-pop sudcoreano seguitissima dai teenager.

Archiviata la presentazione del calendario della Maura, non resta che buttarci sui nove concerti previsti all’ippodromo Snai del Galoppo, l’impianto con ingresso a ridosso di piazzale Lotto. Il primo in programma si è appena svolto: la popstar a stelle e strisce Justin Timberlake ha presentato ai fan italiani l’album “Everything I Thought It Was“, pubblicato un anno fa. Il 20 giugno sarà il turno dei Duran Duran: della band britannica capitanata da Simon Le Bon parliamo diffusamente in due delle pagine di questo Speciale “Estate Rock“.

Il 2 luglio ci sarà il ritorno in Italia dei Thirty Seconds to Mars. Il frontman e cantante Jared Leto continua a dividere la sua carriera tra varie arti. Non solo musica, ma anche cinema, come attore e regista. Un artista poliedrico che però non abbandona il suo primo amore, i Thirty Seconds to Mars, per la gioia di fan vecchi e nuovi. D’altra parte, la band è un affare di famiglia: Jared l’ha formata nel 1998 con il fratello Shannon, batterista. Il perché scelsero proprio quel nome per il gruppo non è un mistero: "Abbiamo trovato su Internet delle teorie di un professore di Harvard, riguardanti una tecnologia sempre più avanzata. Una delle sotto teorie si chiamava “Thirty Seconds to Mars“ e noi l’abbiamo scelta perché ci sentiamo a 30 secondi da Marte e secondo noi questo nome rappresenta bene la nostra musica".

ll 15 luglio e il 27 agosto ci saranno le date dell’I-Days all’ippodromo del Galoppo. Prima di scena la cantautrice statunitense Oliva Rodrigo. Poi il cantautore e produttore americano Post Malone: la sua musica è una strana miscela di country, grunge, hip-hop e R&B. Nel 2024 ha pubblicato l’album “F-1 Trillion“, che ha dato il nome anche al tour mondiale.

Il 2 e 4 settembre il palco dell’ippodromo sarà tutto di Olly, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Balorda Nostalgia“. Il cantautore e rapper ligure cerca la consacrazione in uno spazio capiente come l’ippodromo meneghino del Galoppo. A settembre di scena anche il milanese Tananai (il 5) e un’altra scoperta dell’ultimo Sanremo, Lucio Corsi, il rocker che all’ultimo Eurovision (proprio in sostituzione di Olly) si è classificato al quinto posto. Corsi chiuderà la stagione dei concerti nei due ippodromi il 7 settembre. Con un po’ di pop-rock.