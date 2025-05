Francesca Rocco e Giovanni Masiero, nove anni di matrimonio e due figlie: “Siamo la prova che l’amore vero crea miracoli”

Milano, 2 aprile 2025 – Francesca Rocco e Giovanni Masiero innamorati come il primo giorno. E, forse, anche di più. La coppia, che si è conosciuta al Grande Fratello 13, nel 2014, ha festeggiato nove anni di matrimonio.

Per celebrare una data così importante, un paio di giorni fa, Chicca ha pubblicato un post pieno d’amore sul suo profilo Instagram. “Nove anni fa ti ho detto 'sì', ma quella promessa non era solo tra due sposi... era il giuramento di costruire un cammino, una casa piena d'amore, una famiglia da far crescere con cura e sogni”, ha scritto la 41enne legnanese.

Una promessa che è diventata realtà, perché dopo il matrimonio il 30 aprile 2016 a Verona, la coppia ha anche avuto due figlie: Ginevra, che compirà 8 anni il prossimo 24 maggio, e Beatrice che festeggerà i quattro tra pochi giorni.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero ( Post Instagram)

“Il nostro cammino non è sempre stato facile – ha ammesso l’ex gieffina rivolgendosi al marito –: a volte in salita, a volte incerto... ma mano nella mano, con amore e dialogo, ogni passo è diventato una passeggiata”.

E infine un pensiero alle due figlie: “Da quel sì sono nate due principesse, la luce più pura del nostro amore. Perché noi non siamo solo uniti: siamo radici, siamo rifugio, siamo la prova che l'amore vero crea miracoli”.

A corredo di queste parole, Chicca ha pubblicato fotografie che la immortalano insieme a Giovanni in alcuni dei momenti più importanti della loro vita. Non mancano infatti un paio di scatti riguardanti il giorno delle nozze e il giorno in cui sono venute al mondo Ginevra e Beatrice.

Il post ha ricevuto numerosi cuoricini e commenti da amici e colleghi. Tra le prime Alessia Marcuzzi, Eleonora Pedron, Filippa Lagerback e Ana Laura Ribas. Ma si sono fatti sentire anche i fan: “Auguri bellissimi, buon anniversario”, “Siete vita”, “I miei preferiti da sempre”. E ancora: “Che belle parole che hai scritto Franci, le famiglie del Mulino Bianco non esistono. Il vero Amore è voglia di state insieme nonostante le difficoltà che la vita ci presenta”, “Mi sono commossa, hai proprio ragione mano nella mano sempre” e “È bellissimo che ancora ci sono Famiglie che si possono chiamare tali”.