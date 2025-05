Cristina Plevani naufraga all’Isola dei Famosi 2025: “Mi rimetto in gioco dopo 25 anni. La mia paura? I ragni, sono aracnofobica”

Iseo (Brescia), 1 maggio 2025 – “Mi chiamo Cristina Plevani, ho 52 anni e vengo da Iseo. E sono la prima vincitrice del Grande Fratello”. Con queste parole la “naufraga” bresciana si racconta al pubblico dell’ Isola dei famosi, il reality al via dal 7 maggio su Canale 5. “Parto per l’Isola un po’ per incoscienza, un po’ perché dopo 25 anni rimettersi in gioco risulta anche un po’ carino, dai”. Alla vigili della partenza del programma tante emozioni e qualche paura (ma non quelle che – forse – ci si potrebbe aspettare): “Non credo di temere tantissimo la fame – spiega la concorrente bresciana -. Nel senso che se sto un giorno senza mangiare non soffro. Quello che potrei soffrire è il freddo della notte. E i ragni. Ecco se ci sono i ragni...Io sono aracnofobica”.

Cristina Plevani durante la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2000, prima edizione vinta proprio dalla bagnina di Iseo (Frame video Canale 5)

Plevani, allora 28enne e di professione bagnina, vinse la prima – storica – edizione del “Gf”, quella condotta da Daria Bignardi, con la partecipazione di Marco Liorni (che seguiva la “passerella” e l’ingresso e l’uscita dei concorrenti dalla celebre porta rossa). Il programma andò in onda dal 14 settembre al 21 dicembre 2000 e fu a suo modo un evento storico per la televisione italiana perché sancì il debutto di un nuovo genere, il reality show, destinato a fare scuola. A distanza di 25 anni, la trionfatrice di quella stagione memorabile torna in prima serata, per partecipare a un altro programma cult del genere, “L’isola dei Famosi”, che nei prossimi giorni accenderà la prima serata di Canale 5. "Mi mancherà moltissimo il mio cane, un maltese di 12 anni – spiega Cristina Plevani alla vigilia della partenza per l’Honduras-. Prima di partire? Credo che mangerò una pizza”. La prima puntata sarà mercoledì 7 maggio, con Veronica Gentili per la prima volta alla conduzione. L’opinionista sarà Simona Ventura, l’inviato Pierpaolo Pretelli.