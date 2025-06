Infermieri a casa e tablet gratis per gli over 65

A fronte dell’arrivo dell’estate e con l’impennata delle temperature, l’Asst di Lodi ha attivato il ”piano caldo”, per contenere gli effetti sulla salute delle ondate di calore e rivolto in particolare alle fasce più fragili della popolazione. Un’iniziativa che quest’anno si è arricchita grazie alla collaborazione col progetto Silver, nato per supportare gli over 65 autosufficienti ma soli. L’estate, infatti, può rappresentare un rischio concreto per gli anziani, esposti a problemi come disidratazione, colpi di calore e aggravamento di patologie croniche.

Grazie alla rete costruita attorno a Silver, che coinvolge, tra gli altri, Cooperativa Mosaico, Fondazione Opere Pie e Auser Lodigiana, sono attivate azioni domiciliari mirate: servizi infermieristici per il monitoraggio dei parametri vitali e consulenze sullo stile di vita, insieme a un innovativo programma di socializzazione digitale, che prevede la consegna di tablet gratuiti per effettuare videochiamate, combattere la solitudine e monitorare lo stato sociale degli utenti. Anche i medici di medicina generale sono parte attiva del progetto, con strumenti e percorsi specifici per gestire i pazienti più a rischio, sia con assistenza diretta, che tramite il servizio dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC).

In caso di emergenza, inoltre, i Pronto Soccorso di Lodi e Codogno sono stati attrezzati con percorsi dedicati ai colpi di calore, per affrontare eventuali situazioni di sovraffollamento. Importanti anche le precauzioni per gli animali domestici, a cui deve essere sempre garantita acqua fresca e una zona d’ombra. Per chi pratica attività fisica, è consigliabile evitarla nelle ore centrali della giornata. Per informazioni https://www.asst-lodi.it/piano-ondate-di-calore, silver@ufficiodipiano.lodi.it.