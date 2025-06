Cinisello, record di anziani: "Per garantire servizi adeguati serve una rete territoriale"

Se la Lombardia è la prima regione in Italia per numero di anziani, l’ambito cinisellese (Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino) è quello con la percentuale maggiore di 80-89enni rispetto al resto della provincia di Milano e della regione. In una famiglia su tre è presente un over65: numeri che pesano su una popolazione totale di meno di 140.692 abitanti. Oltre a un’area sempre più anziana, la tendenza è poi di una progressiva riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari con realtà mononucleari composte prevalentemente da donne sole in età avanzata.

"In questo quadro è evidente come siano necessarie azioni strutturali - commenta Riccardo Visentin, assessore al Welfare e presidente dell’assemblea dei sindaci del consorzio Insieme per il Sociale, che eroga i servizi nell’ambito -. Necessaria anche una precisa programmazione territoriale per garantire servizi adeguati e una vita dignitosa e soddisfacente".

Dalle attività domiciliari più "spinte" alle farmacie comunali sempre più centri polifunzionali e case della salute fino alla sperimentazione sul cohousing sociale. A giocare un ruolo da protagonisti sono anche le Rsa. Se le Residenze del Sole hanno appena lanciato una rete e un’applicazione dedicata proprio alla silver age, con la nuova piattaforma Wikinord, la Fondazione Ricovero Martinelli onlus ha annunciato una svolta nei servizi visto anche l’aumento dei senior con patologie croniche a lunga evoluzione.

Già dal 2014 la onlus ha avviato la sperimentazione regionale del servizio Rsa Aperta rivolto a soggetti con demenza certificata e over75 con invalidità al 100% e da 20 anni offre il servizio domiciliare con infermiere, educatore, fisioterapista ed esami a domicilio. Nel 2024 gli utenti dell’assistenza domiciliare integrata sono stati 347, di cui il 72,04% ultra ottantenni. "Offriamo prestazioni di sostegno ai familiari, oltre che assistenza domiciliare personalizzati - ha spiegato Bernardo Misaggi, presidente di Fondazione Martinelli -. Occorre rivalutare il ruolo delle Rsa".

Tra gli obiettivi della onlus, l’innovazione del centro diurno integrato, la creazione di un servizio di ricovero riabilitativo post acuto per gli over65 post-intervento da fratture di femore e il potenziamento degli spazi per la degenza di anziani con patologie neurologiche (Parkinson, demenza senile, Alzheimer).