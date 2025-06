Il dilemma di FI: andarsene o no dalla coalizione

Rimanere all’interno della maggioranza di centrodestra come “separati in casa“ o dare lo strappo e uscire formalmente dalla coalizione. Sembra essere questo il dilemma attuale per la segreteria locale di Forza Italia dopo la trattativa per la presidenza di Asm che è andata a Luigi Angiolini di Fratelli d’Italia (nella foto). Lo scontro ha lasciato diverse inquietudini legate al prossimo futuro. D’altronde la coalizione ha fatto muro di fronte alla richieste dei forzisti di avere un proprio uomo ai vertici della multiservizi.

La risposta di Lega, Fratelli d’Italia e Codogno Lista Civica è stata corale: i posti per Forza Italia sono già più che sufficienti e quindi basta con le istanze che si erano spinte fino a chiedere pure la delega di vicesindaco e un assessore in più. In seno al partito forzista, c’è chi vorrebbe rompere gli indugi e andarsene mentre altri sarebbero più attendisti, ma non è escluso che possa prevalere la linea di rimanere all’interno della compagine, magari continuando a fare le pulci su varie questioni amministrative pur nella consapevolezza che i numeri in mano a Forza Italia – tre consiglieri comunali – non permetterebbero di ribaltare l’assetto della coalizione.

Resta ora da capire quali saranno i prossimi passi per chiudere due partite fondamentali come la revisione del Piano di governo del territorio, in attesa di riformulazione ormai dal lontano 2017, e il via libera al piano di riconversione residenziale dell’ex caserma dei carabinieri di viale Belloni, bloccata ormai dal novembre 2024, quando è stata presentata l’istanza. Il sindaco Francesco Passerini vorrebbe stringere i tempi sull’ex caserma e portare l’argomento già all’attenzione del prossimo Consiglio comunale, prima della pausa estiva.

M.B.