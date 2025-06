Dalla casa allo sport per connettere giovani e anziani

Ci sono gli spazi che aiutano le famiglie a orientarsi nei servizi di supporto, i progetti in collaborazione con le quattro Asst milanesi per intercettare persone a rischio d’isolamento sociale, quelli che supportano gli anziani nell’accesso all’universo digitale, e quelli che creano occasioni d’incontro tra loro e i più giovani, dalle "colazioni" o "tè delle cinque" coi "nonni" ai tornei di pickleball (un incrocio tra tennis, padel, ping pong e badminton) con gli studenti delle superiori. Sei progetti su Milano, illustrati giovedì al centro per la famiglia di via Dini, a Chiesa Rossa, nella tappa in città del ciclo d’incontri “GenerAzioni in cammino” con cui l’assessora regionale alla Solidarietà sociale Elena Lucchini racconta le iniziative (realizzate da enti del terzo settore, Comuni, Asst con la regìa delle Ats) finanziate dalla misura per l’"invecchiamento attivo e il patto tra generazioni".

Un investimento da 4,3 milioni di euro, spiega Lucchini, che si aggiunge a un altro milione e mezzo investito con tre università (400 mila euro per la Statale) su un progetto di co-housing studenti-anziani che prevede un rimborso all’affitto per i primi in cambio di volontariato a favore dei secondi, "come accompagnarli a teatro". L’obiettivo è mettere in connessione due fasce a loro modo più fragili in una società che invecchia: nel territorio dell’Ats Metropolitana gli over 65, quasi 800 mila, sfiorano il 23% della popolazione e quasi doppiano gli under 15, con un "indice di vecchiaia" di 180,4 ultrasessantacinquenni ogni cento bambini-adolescenti, "e saranno tre volte tanti nel 2050". Per garantire la sostenibilità di questa e quella società, sottolinea il direttore dell’Ats Metropolitana Walter Bergamaschi, è fondamentale che la popolazione invecchi meglio: "Molti studi dimostrano che sulla salute di una persona un ottimo servizio sanitario conta per circa il 15%. Il resto lo fa come viviamo. Stiamo investendo in prevenzione". Gi.Bo.