Milano Pride 2025, alla parata attese 350mila persone. Il percorso, il gemellaggio con Budapest e il concerto

Milano, 28 giugno 2025 – Milano si colora di arcobaleno. Oggi, sabato 28 giugno, è il giorno clou del Milano Pride 2025 – la settimana che ha trasformato il capoluogo lombardo in un palcoscenico di celebrazione, visibilità e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+ – con l’attesissima parata per le strade del centro cittadino.

Il sindaco Beppe Sala si unirà al corteo verso le 17. Contemporaneamente, a Budapest, in rappresentanza del Comune di Milano, la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi e la consigliera comunale del Pd Diana De Marchi parteciperanno al Pride nella capitale ungherese, vietato dal presidente Orban. Lì ci sarà anche la segretaria dem Elly Schlein, oltre che i consiglieri regionali Paolo Romano e Luca Paladini.

Un filo diretto nel nome della "Resistenza Arcobaleno", che non a caso è proprio il tema scelto per la manifestazione nel capoluogo lombardo, patrocinata dal Comune di Milano, mentre la Regione Lombardia ha deciso di non dare lo stesso riconoscimento ufficiale. Alla parata meneghina sono attese 350mila persone e saranno presenti 50 carri. Un bagno di folla, come ormai accade ogni anno per il Pride all’ombra della Madonnina.

La parata

La parata partirà alle 15.30 da via Vittorio Pisani, davanti alla Stazione Centrale, attraverserà viale Liberazione, via Melchiorre Gioia, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia; da qui si costeggerrà il Parco Sempione lungo viale Byron, viale Melzi d'Eril per terminare all’ombra dell’Arco della Pace. Qui avrà luogo il grande evento finale con discorsi delle associazioni e delle istituzioni, musica, performance e festa pubblica che si protrarrà dalle 18 all’1 di notte.

Saranno oltre 50 i carri che sfileranno lungo le vie di Milano e almeno 350mila i partecipanti attesi. Il corteo avrà in testa il trenino delle Famiglie Arcobaleno, poi le altre associazioni, i partiti politici e infine le aziende.

Il percorso è stato progettato per essere completamente accessibile, con aree di defaticamento, fontanelle, segnalazioni specifiche e spazi sensoriali per garantire la partecipazione di tutti.

Parata Milano Pride 2025, il percorso

Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche e all'utilizzo improprio di bottiglie in vetro e lattine; tenuto conto altresì dei rischi conseguenti all'incontrollato abbandono dei contenitori di vetro e lattine, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine.

La radio live

DeeJayFox Radio è la radio live del Milano Pride 2025 che, oggi con una diretta di 12 ore, porta gli ascoltatori nel cuore pulsante della parata. Dal mattino fino al concerto conclusivo gli speaker intervistano artisti dal calibro di Alexia, Orietta Berti, Ambra Angiolini e Mida per raccontare come la musica e la radio, nate anch’esse dal basso dagli anni ’70, restino potenti strumenti di libertà, unione e cambiamento. La cantante queer Karin Ann sarà in quest’occasione madrina dell’emittente, presentando in collegamento da Londra il suo nuovo singolo Hereos di David Bowie, seguendo e supportando la radio da remoto.

Il concerto

Dalle 18, sotto l’Arco della Pace, prende vita l’evento di chiusura con la musica come protagonista.

I presentatori saranno Daniele Gattano, Edoardo Zedda e Marta Zoboli.

Sul palco si esibiranno diversi artisti famosi: Ambra Angiolini, BigMama, Levante, Sarah Toscano, Michele Bravi, Orietta Berti, Alexia, Sarafine, Mida, Romina Falconi, Alex Wyse, Italy Bares, Mille, Senza Cri, Antonia e Remon Karam, tutti a titolo gratuito. Il concerto sarà accessibile con sottotitoli in LIS, in streaming in diretta su YouTubee sul sito del quotidiano “Domani”.

Ci sarà anche un’area dedicata alle persone con disabilità. Anche il vicino Parco Sempione sarà coinvolto grazie a un sistema di delay audio che permetterà a chiunque di partecipare.

Milano Pride, il concerto all'Arco della Pace

