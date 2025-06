Al debutto lo Spazio A. Anti-bullismo e disagio

Prosegue il progetto Alert Malesseri Giovanili, dopo oltre un mese dall’ultimo incontro che ha ospitato lo psichiatra Paolo Crepet. Ora la Compagnia della Solidarietà apre le porte dello Spazio A, uno sportello di ascolto e di supporto psicologico che aiuterà, gratis e sotto la gestione di professionisti qualificati, bambini, adolescenti e famiglie che vivono situazioni di bullismo e disagio relazionale. Lo Spazio A, che si trova presso Lodi Salute in via San Giacomo 19, è contattabile allo 037109872 dalle 14 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Un passaggio fondamentale verso l’obiettivo concreto che la Compagnia si era prefissata partendo proprio dal ciclo Alert Malesseri Giovanili, cui numerosi giovani hanno risposto con testimonianze spontanee di bullismo e disagio.

"Il cambiamento parte dall’ascolto, dalla comprensione e dal coraggio di non restare soli – spiegano gli esponenti della Compagnia della Solidarietà – Dopo l’estate ci impegneremo direttamente anche con le scuole". Un impegno che prenderà il via con il sostegno del dottor Daniele Nappo (nella foto), direttore di Scuola Freud Milano. "Oggi gli studenti sono influenzati dalla cultura dell’individualismo, ossia dalla voglia di prendere decisioni scollegate dagli interessi della collettività – spiega Nappo – I ragazzi hanno bisogno di un’educazione che li aiuti a comprendere l’importanza di vivere in un contesto sociale che richiede norme per garantire il benessere collettivo. Se uno studente non rispetta una regola è importante aiutarlo a comprendere le conseguenze del suo comportamento".

L.R.C.