Notte bianca: musica, show e negozi aperti

Lodi Vecchio si accende di luci, musica e colori per una nuova edizione della Notte Bianca, in programma domani. Un appuntamento atteso e molto partecipato, che trasformerà il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove divertimento e intrattenimento si alterneranno fino a notte fonda.

La festa prenderà il via alle 18 con gli immancabili happy hours in tutti i bar della città, per poi entrare nel vivo dalle 20, quando le vie saranno animate da musica, spettacoli e attività per tutte le età. I generi musicali saranno vari e coinvolgenti: latino americano, jazz, swing, liscio, oltre a esibizioni di balli di gruppo e spettacoli itineranti.

Non mancheranno postazioni per live music, spazi dedicati a creativi e hobbisti, intrattenimento per bambini e famiglie, oltre a tante sorprese lungo le strade del centro. Il cuore pulsante della serata sarà piazza Vittorio Emanuele II, dove dalle 22.30 si terrà il Party a ‘90, con una live band che farà ballare il pubblico sulle note dei grandi successi degli anni Novanta e Duemila.

Gran finale a mezzanotte, con l’atteso spettacolo delle fontane danzanti, che torneranno a incantare il pubblico con giochi d’acqua, luci e musica sincronizzata, regalando un momento magico e suggestivo a tutti i presenti.

Durante l’intera serata sarà attiva la possibilità di ristoro grazie a negozi, bar e pizzerie che resteranno aperti fino a tardi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Lodi Vecchio con il sostegno di Confcommercio, BCC Lodi e Tempocasa. L’evento è stato presentato ieri in biblioteca, alla presenza dei consiglieri Francesco Cerrelli, Federico Cantaluppi, Alberto Locatelli, della vice presidente di Bcc Lodi Cinzia Ceccardi e di Samuele Pollini, vice segretario Confcommercio Lodi.

P.A.