Codogno, sigaretta negata: minorenne accoltella un coetaneo in pieno centro storico

Codogno (Lodi) – È stata forse una sigaretta negata la scintilla che ha scatenato la lite finita con l’accoltellamento di un diciassettenne maghrebino avvenuto poco dopo le 23 di giovedì in centro città, nei pressi del Parco delle Rimembranze, polmone verde di piazza Fratelli Cairoli. I contorni della vicenda sono al vaglio dei carabinieri. La pattuglia è arrivata sul posto in pochi secondi dopo, trovandosi non distante dal luogo dell’accoltellamento. Anche decine di curiosi in pochissimo tempo si sono concentrati in centro, attirati dai lampeggianti dell’ambulanza e delle forze dell’ordine mentre l’elisoccorso atterrava nella zona di viale dei Mulini.

La discussione sarebbe nata lontano dal parco tra numerosi ragazzini, alcuni appartenenti a una comunità minori gestita dall’Azienda servizi alla persona (Asp). Il “contatto“ sarebbe avvenuto in vicolo della Chiesa, a poche decine di metri dalla piazza. La richiesta della sigaretta da parte di un diciassettene straniero a un altro, il probabile diniego e sembra anche un breve inseguimento sarebbero le diverse fasi dell’accaduto.

Quindi l’epilogo con almeno una coltellata, forse due dal minorenne al coetaneo, una delle quali vibrata all’altezza del collo vicino a una panchina dell’oasi verde, nella zona della sagrestia della chiesa parrocchiale. Le urla e la concitazione hanno attirato subito diverse persone: immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica del 118 e i carabinieri. Il giovane è stato subito soccorso anche se, alla fine, non c’è stato bisogno di trasferirlo in elisoccorso in nosocomio: è finito in codice giallo all’ospedale di Brescia in ambulanza.

L’autore del gesto è stato identificato. Nonostante la giovane età, è già noto alle forze dell’ordine. In piazza è sopraggiunto anche il sindaco Francesco Passerini, che ha successivamente ricordato come la zona sia sorvegliata da numerose telecamere a circuito chiuso del Comune e dunque le immagini saranno vagliate dagli inquirenti per capire meglio la dinamica di un episodio senza precedenti nel centro storico della città.