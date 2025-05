La tecnologia entra nelle Rsa. Easy.tv contro l’isolamento

Sempre meno personale nelle Rsa, sempre più anziani in società. In risposta all’invecchiamento della popolazione, Isidora, la "città digitale delle memorie" (nata da un progetto della cooperativa La meridiana di Monza) ha lanciato Easy.tv, una piattaforma progettata per favorire la connessione tra generazioni e contrastare l’isolamento. Easy.tv fornisce strumenti per aiutare le persone nelle Rsa con difficoltà di memoria. Un esempio è la gestione del "wandering", il vagabondaggio tipico di chi soffre di declino cognitivo. Fornisce inoltre contenuti ad hoc, come video sulla cromoterapia o musica rilassante. Partner di Easy.tv è la Liuc di Castellanza. Antonio Sebastiano, direttore dell’Osservatorio settoriale sulle residenze sanitarie assistenziali della Liuc Business School, conferma l’importanza di soluzioni innovative nel contesto attuale: "La carenza di personale sanitario e sociosanitario nelle Rsa non è un problema isolato, ma una sfida sistemica globale. La sua portata e le sue implicazioni richiedono un cambio di paradigma, che ci spinga a esplorare soluzioni innovative, come l’integrazione di tecnologie digitali, per garantire la qualità dell’assistenza e sostenere il mantenimento delle autonomie residue degli anziani fragili. Progetti come Easy.tv rappresentano un passo importante in questa direzione". Silvia Vignati