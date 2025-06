Guasto al centro radar di Milano: dalle 21 traffico aereo azzerato su tutto il Nordovest

Milano, 28 giugno 2025 – Dalle 21 circa di questa sera è impossibile decollare o atterrare dagli aeroporti del Nordovest dell’Italia, da Torino a Genova compresi gli scali lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio. A causare la panne che ha messo letteralmente Ko Caselle, lo scalo del capoluogo ligure e quelli milanesi un guasto del centro radar che ha sede a Milano ed è gestito dall’Enav, e che coordina il sorvolo dei voli in quota.

“Disagi fino a domani”

La conferma è arrivata anche dall’Associazione aeroporti lombardi: “Bloccati i voli in partenza e in arrivo in scali di primo piano come Orio al Serio, Linate, Malpensa, Genova e Torino”. "Forti disagi probabili almeno fino a domani. Sono già in corso deviazioni di aerei". Sono almeno 322 i voli coinvolti con un ritardo medio che, intorno alle 22, è di 163 minuti. Sempre intorno alle 22 la situazione è questa: voli momentaneamente sospesi in tutto il Nordovest. Nel quadrato compreso fra Milano, Torino e Modena non risulta nemmeno un aereo in volo.

Nel corso della serata è stata la stessa Enav a confermare che al fine “di garantire i più elevati standard di sicurezza operativa, è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena operatività nel più breve tempo possibile”.

Un'immagine dei voli sull'Europa in cui è evidente la "no-fly zone" sul Nordovest dell'Italia

Linate e Torino

A confermare l’impasse anche i siti di tracking aereo come FlightRadar24, che rappresentano in tempo reale la situazione di tutti i voli. Importanti i ritardi accumulati: all'aeroporto di Milano Linate è registrata oltre un'ora e mezza di ritardo per il volo Ita Milano-Brindisi e quasi due ore per quello di Aeroitalia verso Cagliari. Anche all'aeroporto di Torino il ritardo stimato è di 90 minuti, con il volo AirFrance verso l'aeroporto di Parigi Charles De Gaulle slittato dalle 21:05 alle 22:30; stesso ritardo per il volo Ryanair delle 21:25 verso Charleroi, la cui partenza è stimata per le 22:55.

La situazione a Genova e Bergamo

Al Cristoforo Colombo di Genova il volo Ryanair per Palermo delle 22 è previsto per le 23:25 mentre il WizzAir delle 22 per Cracovia è in ritardo di 65 minuti. Infine, all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio i ritardi vanno dai 25 minuti fin oltre all'ora e un quarto. Nel corso della serata le ripercussioni del blocco dei voli sul Nordovest si sono sentite anche all’aeroporto Galilei di Pisa. Nello scalo atterraggi e decolli sono stati regolari fino intorno alle 22, poi si sono registrati i primi ritardi. Il volo atteso da Lisbona per le 22,25 è stato ritardato alle 23,49. Quello da Bruxelles delle 22,45 ha subito un ritardo di circa venti minuti.