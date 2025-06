I Combattenti e Reduci chiedono di realizzare una trincea nella loro sede

Costruire una vera e propria trincea con tanto di filo spinato e sacchi di sabbia: una riproduzione delle linee di difesa della prima guerra mondiale che la sezione codognese dell’associazione Combattenti e Reduci intende realizzare accanto all’ingresso della sede di via Cavallotti, sotto i portici, verso il cortile interno. Un manufatto realizzato da alcuni iscritti che occuperà un’area di circa tre metri quadrati e per la cui realizzazione è stato presentato il progetto al Comune, a chiere il via libera. Lo scopo del sodalizio del presidente Domenico Bescapè è far rinascere la trincea a scopo didattico nel contesto del polo museale dedicato che è stato allestito nella sede e che è stato recentemente inaugurato.