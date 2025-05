"Quel monumento perde i pezzi. Una vergogna per i nostri Caduti"

Quel monumento va salvaguardato e sistemato al più presto. Lo chiede il gruppo culturale l’Araldo con una lettera a firma del presidente Mario Cassi che fa presente al sindaco lo stato del monumento ai Caduti delle due guerre mondiali. Alcune piastrelle risultano danneggiate, altre sono addirittura sparite. Inoltre il monumento andrebbe rinfrescato poiché accusa le ingiurie. Cassi addita all’Amministrazione la situazione di degrado del monumento nel quartiere dei Sabbioni.

"Il monumento dedicato ai cremaschi caduti nel corso delle due guerre mondiali – scrive Cassi – rappresenta non solo un importante simbolo per la memoria collettiva ma anche un elemento di identità per la nostra comunità. Tuttavia il monumento è deturpato soprattutto nella parte metallica che simboleggia il sacrificio. Inoltre presenta gravi segni di usura. Pertanto chiediamo cortesemente di programmare un intervento di restauro e messa in sicurezza al fine di preservare questo bene storico e onorare degnamente la memoria dei nostri Caduti".