Giovanna Pedretti morta per annegamento, i risultati dell’autopsia sulla ristoratrice di Sant’Angelo

È il giorno della verità sulle cause della morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata cadavere nel Lambro dopo il caso mediatico che l’ha vista passare in meno di 72 ore da paladina dei diritti, per aver risposto alla recensione omofoba e discriminatoria di un cliente della sua pizzeria, all’accusa di essersi inventata tutto per una trovata di marketing. Dai primi risultati dell’autopsia, eseguita oggi all'istituto di Medicina legale di Pavia, emerge un quadro compatibile con l'ipotesi dell’annegamento, mentre le ferite da arma da taglio riscontrate sui polsi, su un braccio, una gamba e sul collo sono ritenute superficiali. Ferite probabilmente dovute a un primo tentativo di togliersi la vita. Quella del suicidio resta infatti l’ipotesi più accreditata. Oggi, giorno del patrono di Sant’Angelo Lodigiano, in paese non si respira clima di festa. La vicenda di Giovanna ha distrutto l’equilibrio di una intera comunità che si conosce da sempre e non condanna, ma assolve e comprende.

I carabinieri: “Pedretti potenziale vittima”

Proprio oggi i carabinieri in una nota hanno comunicato che Giovanna Pedretti era stata convocata in caserma a Sant'Angelo Lodigiano come "potenziale vittima" del reato di 'propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa' in relazione alla recensione pubblicata su Google. Nella nota gli stessi militari dell’Arma specificano che "ll colloquio durava pochi minuti e la signora confermava il contenuto della recensione, ma non era in grado di fornire ulteriori dettagli sull'identità del cliente".

Due fascicoli in procura a Lodi

Sull’altro fronte la procura di Lodi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, che al momento è senza indagati. Difficile anche che qualcuno verrà a breve iscritto. I carabinieri del nucleo investigativo di Lodi nei giorni scorsi hanno sentito i parenti della donna e sequestrato la Fiat Panda, ritrovata insanguinata a poca distanza dal corpo. Per chiarire le condizioni della ristoratrice verrà sentito anche il medico curante e analizzato il contenuto del suo telefono. Gli investigatori stanno anche studiando i commenti pubblici lasciati sui social nei giorni precedenti alla morte di Pedretti, quando la donna è stata prima lodata per aver risposto a tono alla recensione omofoba e contro i disabili e poi criticata da chi dubitava dell'autenticità di quel commento, ormai sparito dal web. La procura di Lodi ha aperto un fascicolo anche su quella recensione. L'ipotesi di reato, al momento contro ignoti, è istigazione all'odio razziale. Per risalire all'autore del testo, il cui nome utente era stato oscurato nello screenshot pubblicato dalla ristoratrice, gli investigatori hanno chiesto una verifica a Google, ma per una risposta dal motore di ricerca bisognerà attendere a lungo.