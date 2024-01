Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta: indagini in corso. Da eroina alle polemiche per la recensione a difesa di gay e disabili

Lodi, 15 gennaio 2024 – Lutto a Sant’Angelo Lodigiano, dopo la morte di Giovanna Pedretti: il corpo senza vita della 59enne è stato trovato ieri pomeriggio, nelle acque del Lambro, a due passi dalla sua abitazione.

Dal mattino di domenica i militari dell’Arma del comando provinciale di Lodi la stavano cercando dopo che nella caserma del piccolo comune al confine con il Pavese si erano presentati i famigliari della ristoratrice per denunciarne la scomparsa. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella del gesto volontario, anche perché da una prima analisi della scena setacciata dalla sezione Rilievi dell’Arma non sembra emergere il coinvolgimento di altre persone. Ieri il Procuratore di Lodi Maurizio Romanelli, in una breve nota, aveva detto: “Vi sono accertamenti in corso al fine di acclarare la dinamica degli eventi”. Oggi, dalle prime verifiche, emerge che Pedretti e la sua famiglia non avevano problemi economici. La donna e il marito avevano gestito altre attività di ristorazione in passato. In particolare la vendita di un locale aveva consentito loro di potersi permettere di non lavorare per un breve periodo.

Il nome della 59enne, titolare insieme al marito del ristorante Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano, non è nuovo alle cronache, perché negli ultimi giorni la donna si era protagonista di un caso mediatico nazionale: aveva risposto duramente e pubblicamente a una recensione di un cliente che criticava il locale per la presenza di gay e di un disabile al tavolo vicino. "Ai nostri ospiti chiediamo solo educazione e rispetto", aveva scritto.

La notizia aveva fatto il giro del web scatenando reazioni inorridite contro il commento dei clienti. Erano subito piovuti attestati di solidarietà, tra cui quello della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli che, sempre sui social, aveva ringraziato la ristoratrice "per non essere rimasta in silenzio davanti a un atteggiamento spregevole e vile".

Ma poi ecco i primi attacchi, perché più di uno aveva sollevato dubbi su quella recensione, senza risparmiare critiche ai gestori del locale e all’autrice del post in particolare, accusata di essersi fatta pubblicità. Tra i primi, Lorenzo Bigiarelli, cuoco e volto televisivo del programma di Antonella Clerici ‘È sempre mezzogiorno’, noto anche per essere il compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Secondo quanto trapelato da fonti investigative, il marito di Giovanna Pedretti al risveglio non si sarebbe insospettito dell’assenza della moglie perché la 59enne era solita incontrare le amiche al mercato la domenica mattina. Poi, non vedendola rincasare e non riuscendo a telefonarle, avrebbe controllato le telecamere interne dell’abitazione, sopra il ristorante di via XX Settembre, scoprendo che la donna era uscita prima dell’alba. A quel punto, allarmato dalla circostanza, ha allertato i carabinieri che hanno avviato le ricerche.

Il corpo di Pedretti è affiorato nelle acque del Lambro nei pressi del ponte di Sant’Angelo. Qualcuno di passaggio lungo viale dell’Autonomia ha notato un cadavere galleggiare a pelo d’acqua e ha dato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco della cittadina a nord di Lodi, carabinieri con diverse pattuglie. I resti sono stati recuperati e riportati a riva. E insieme a quel corpo è venuta a galla anche la sconcertante verità: quel cadavere era di Giovanna Pedretti.

Vicino al fiume, parcheggiata in una strada sterrata, è stata trovata la Fiat Panda di Pedretti. Sul posto è arrivata anche la Scientifica, con il Pm di turno della Procura di Lodi, oltre al medico legale dell’Istituto di medicina di Pavia per cercare di fare piena luce sulle circostanze. L’argine nebbioso lungo il fiume è stato blindato e nessuno si è potuto avvicinare fino al termine delle operazioni. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario. Il timore è che le accuse ricevute sul web dalla ristoratrice (dopo i primi attestati di stima ndr) abbiamo potuto avere un effetto devastante.

Domenica sera, il locale di Giovanna, originaria della Bergamasca, al quale ha dedicato trent’anni di impegno insieme al marito, ha dovuto abbassare le saracinesche. Una piccola folla ha sfidato il freddo e la bruma per raccogliersi davanti alle vetrine chiuse. Resta il dolore di un’intera comunità. E l’incredulo strazio del consorte e della figlia.

Numerosi i messaggi di cordoglio e sconcerto sui social network. Qualcuno sul web ha scritto di aver telefonato alla ristoratrice nei giorni scorsi, dicendo di volere ringraziarla di persona: “Ha tirato un sospiro di sollievo e mi ha ringraziato, dicendomi quanto fosse stata subissata di messaggi di gente che diceva che avesse inventato tutto, per farsi notare e avere clienti”.