Gardone Riviera: giocano a farsi investire dalle auto, uno viene travolto davvero da una Porsche. Grave un turista irlandese

Gardone Riviera, 24 agosto 2025 – Potrebbe essersi trattato di un gioco stupido e pericolosissimo che riporta alla mente il planking challenge – ragazzi e ragazze che si sdraiano in mezzo alla strada per spostarsi all’ultimo momento all’arrivo di un veicolo – che solo per fortuna non ha avuto esito ben più grave. Oppure potrebbe essersi trattato “solo” di un gesto incosciente dettato dall’ubriachezza.

Fato sta che la notte scorsa a Gardone Riviera, località sul lago di Garda, un gruppo di ragazzi poco più che ventenni ha messo in scena una folle “recita” lungo la strada statale Gardesana. Erano quasi le 2.30 e i giovani – forse dopo una serata ad alto tasso alcolico – hanno iniziato a simulare il tentativo di gettarsi sotto le auto in transito, all’altezza di un hotel in zona.

A un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, durante la “sfida” il gioco si è trasformato in una dolorosa realtà. Un ragazzo irlandese del 1998 ha “sbagliato” la manovra per sottrarsi all’ultimo minuto alle auto in corsa ed è stato realmente investito da una Porsche di passaggio.

Il conducente si è fermato subito e ha prestato i primi soccorsi al giovane travolto. Poi è stato chiamato il 118: il ragazzo è stato portato con l’elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. Ha traumi al viso e al torace, ne avrà per un mese. Alle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente è toccato il compito di eseguire i rilievi, anche se la dinamica risulta piuttosto chiara, nella sua assoluta follia.