Giovanna Pedretti, si indaga per istigazione al suicidio: cosa sappiamo sulla morte della ristoratrice

Sul caso di Giovanni Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta nel fiume Lambro domenica 14 gennaio, la Procura di Lodi sta indagando per istigazione al suicidio. La donna di 59 anni era stata al centro del caso mediatico riguardante una recensione omofoba e offensiva nei confronti dei disabili a cui Pedretti aveva risposto ricevendo elogi e visibilità, salvo poi essere accusata di essersi inventata tutto per una trovata di marketing.

Il giorno prima di morire la donna sui social media era stata vittima di insulti e critiche da parte di migliaia di persone. Non ha lasciato alcun biglietto. Sua figlia ha accusato la giornalista Selvaggia Lucarelli, che insieme al compagno di aver “massacrato in via mediatica” la madre.

In queste ore, i carabinieri stanno indagando per risalire all’identità del computer o dello smartphone da cui è partita la recensione online della pizzeria. I militari chiederanno a Google, su cui sarebbe stata pubblicata la recensione, una risposta per chiarire ogni dubbio.

Sulle cause della morte si sta aspettando il risultato dell’autopsia e degli accertamenti tecnici sull’auto che Pedretti ha usato per giungere nei pressi del fiume. Ma tutti gli indizi e le ricostruzioni emerse fino ad ora accreditano l’ipotesi del suicidio.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire, ora per ora, cosa è accaduto domenica mattina dal momento in cui la ristoratrice è uscita di casa, all’alba, e il momento in cui il corpo è stato ritrovata. Nell’auto sono state rilevate tracce di sangue che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero legate a un primo tentativo di togliersi la vita. Seguito poi dalla decisione di gettarsi nel Lambro.