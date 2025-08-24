Antonella Clerici, la rivelazione sul tradimento dell’ex compagno: “La chiamata di Signorini e quelle foto che mi hanno cambiato la vita”

Milano, 24 agosto 2025 – Antonella Clerici è felice insieme a Vittorio Garrone. La coppia – insieme alla figlia di lei Maelle (nata dall’amore con Eddy Martens, ndr)– ha appena terminato una vacanza in Normandia tra natura, relax e buon cibo.

La storia d’amore con l’imprenditore è nata nove anni fa e procede a gonfie vele: i due si mostrano spesso insieme e piuttosto complici. Per questo, come ha raccontato la stessa presentatrice tv in un’intervista, hanno deciso di organizzare una “cerimonia delle promesse” con cui cui suggellare un legame destinato a durare “per sempre”. Non si tratterà delle classiche nozze, a cui la conduttrice di Legnano si dice “allergica”: “Non sarà un matrimonio, quello non mi porta bene”. Antonella, in effetti, ha alle spalle una vita sentimentale non semplice, compresi due divorzi.

Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone (Foto profilo instagram)

Proprio di una delle esperienze più dure del passato, ne ha parlato di recente: si tratta della separazione dall'ex compagno Eddy Martens, papà di Maelle. Una storia d'amore travagliata, cominciata nel 2006 e poi conclusa nel 2016, a causa di un tradimento da parte dell’uomo.

Stando a quanto raccontato dalla presentatrice, Alfonso Signorini aveva ricevuto alcuni scatti che immortalavano il compagno di Antonella con un'altra donna e ha pensato di avvertirla prima di pubblicarle sul settimanale Chi. Questo retroscena emerge solo oggi, perché Clerici lo ha rivelato in occasione dei 30 anni della rivista. Per questo importante anniversario, infatti, il conduttore del Grande Fratello ha raccolto diverse testimonianze di colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno popolato le pagine del settimanale con le loro storie.

“Chi ha seguito la mia vita, i momenti belli e quelli più dolorosi – ha raccontato Clerici – . Ricordo quando Alfonso mi chiamò per dirmi che sarebbe uscito un servizio che mi riguardava e che non mi avrebbe fatto piacere”. In quell'occasione, Signorini disse: “Sono un giornalista, lo devo pubblicare, so che ti procurerà dolore e volevo anticipartelo in modo che tu non lo scopra dopo gli altri”. “Erano le foto di Eddy, il mio ex compagno, il padre di mia figlia, con un’altra donna”, ha proseguito la conduttrice, “E io dissi ad Alfonso che capivo il suo lavoro, sono un personaggio pubblico e non posso pretendere che su un giornale esca solo quello che mi fa comodo. Sono sempre stata una paladina della verità, anche se ammetto che quella copertina ha cambiato la mia vita”.

Quel servizio innescò un vero e proprio uragano per la Clerici, che attraversò un periodo molto complicato. Oggi, nonostante il grande dolore, la conduttrice e l'ex compagno hanno un bel rapporto, mantenuto per il bene della figlia.

Antonella Clerici e sua figlia Maelle a Disneyland Paris (Foto profilo Instagram)

Ma il settimanale Chi, come sottolineato anche dalla presentatrice tv, ha spesso pubblicato vicende felici della sua vita: “Le prime foto con Vittorio a Portofino, l’annuncio della nascita di mia figlia e le pagine dedicate a Sanremo quando l’ho condotto. È un viaggio attraverso momenti che hanno caratterizzato la mia vita”.

All’inizio di luglio, Clerici è nuovamente apparsa sulla copertina della rivista, perché si è raccontata in un’intervista nella quale ha rivelato: “Mi ha salvato la leggerezza”. E ha citato Italo Calvino: “La leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore”.