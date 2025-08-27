Rifiuti speciali e pericolosi, discarica abusiva sequestrata a Cornaredo

Cornaredo (Milano), 27 agosto 2025 – Una discarica abusiva a cielo aperto con tonnellate di rifiuti speciali, anche di natura pericolosa, è stata scoperta e messa sotto sequestro dalla polizia locale di Cornaredo. E' successo nella mattinata del 27 agosto. Gli agenti, guidati dal comandante Domenico Giardino, dopo alcune indagini, sono intervenuti in via Colombo dove, intorno ad una palazzina e in un terreno annesso hanno individuato la discarica di circa un chilometro quadrato dove erano accumulati centinai di pezzi di materiale ferroso e meccanico. Dopo gli accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà due cittadini cornaredesi di 62 e 67 anni, per il reato di discarica abusiva previsto all'articolo 256 del Testo Unico Ambientale. L'area, per evitare che vengano accumulati altri rifiuti, è stata sottoposta immediatamente alla misura cautelare del sequestro penale preventivo con apposizione dei sigilli. Intanto la polizia locale prosegue le indagini per verificare eventuali danni arrecati all'ambiente e per accertare la provenienza di tutto quel materiale. Come previsto dalla Legge, nelle prossime ore il sindaco Corrado D'Urbano firmerà l'ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nell'area. "L'impegno dell'amministrazione Comunale, di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in guisa di tutela dell'ambiente, trova compimento in azioni concrete e quotidiane - commenta il comandante Guardino - Nell'anno in corso abbiamo denunciato all'Autorità Giudiziaria, oltre 20 persone per i reati di abbandono, deposito incontrollato e trasporto illecito di rifiuti. La Polizia Giudiziaria del comando, coordinata nel neo costituito Nucleo Investigativo, si occupa anche dei reati ambientali".,