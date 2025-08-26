Anziana scende dall’auto e due banditi le strappano la collana: assalto (e fuga) in pochi secondi

Lodi – Un’anziana è stata scippata per strada a Lodi da due uomini le hanno strappato il girocollo. È successo nel quartiere Torretta e a farne le spese è stata una donna ultrasessantenne, sorpresa, in via Fè, mentre rientrava dopo alcune commissioni. La vittima, appena scesa dall’auto, è stata avvicinata da una Volkswagen Polo bianca, dalla quale sono scesi due uomini che, con un gesto rapido, le hanno strappato dal collo la collanina d’oro. I due malviventi si sono dati alla fuga a piedi, mentre un complice al volante ha imboccato via del Pulignano contromano, per recuperarli e garantirsi la via di fuga. L’azione è durata pochi secondi e non ha lasciato tempo di reazione alla donna, rimasta scioccata, ma fortunatamente illesa.

L’allarme è scattato subito, con l’intervento degli agenti della Questura che hanno raccolto la testimonianza della vittima e dei residenti della zona. Le indagini si concentrano ora sulle telecamere di videosorveglianza per provare a ricostruire il percorso dei ladri e identificarli. L’episodio segue di pochi giorni un altro scippo, registrato in via Nino Dall’Oro il 19 agosto 2025 e alimenta la preoccupazione dei cittadini, specie tra gli anziani, che restano i bersagli preferiti di questo tipo di colpi rapidi e violenti.