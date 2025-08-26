Lodi: si ribalta una cisterna con 35mila litri di detersivo, chiude lo svincolo della tangenziale

Lodi, 26 agosto 2025 – Cisterna ribaltata, chiuso lo svincolo della tangenziale. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto 2025, lungo via del Sandone a Lodi, dove si è verificato il ribaltamento di una cisterna. Mezzo che conteneva circa 35mila litri di una sostanza utilizzata come base per detersivi.

Il prodotto, pur non rientrando tra quelli classificati come pericolosi, secondo la normativa ADR sul trasporto di merci, ha comunque richiesto un complesso intervento di messa in sicurezza.

Sul posto sono subito intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con autopompa e autogrù. I soccorritori hanno verificato che all’interno del veicolo non vi fossero altre persone, oltre al conducente, che all'arrivo dei pompieri era già stato preso in cura del personale sanitario. Il giovane ferito, un 22enne, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Maggiore di Lodi dalla Croce Rossa, con traumi lievi.

Le operazioni di soccorso hanno previsto la messa in sicurezza della zona e l’arrivo di un’altra cisterna, necessaria per il travaso del carico. Solo successivamente sarà possibile procedere alla rimozione del mezzo ribaltato.

La strada interessata, in corrispondenza dello svincolo dalla tangenziale in direzione Milano verso Lodi Vecchio, resterà chiusa al traffico fino al termine delle operazioni. Sul posto anche la Polizia locale di Lodi, impegnata a regolare la viabilità e ad eseguire i rilievi del caso. Gli automobilisti in transito nella zona sono stati deviati sulle strade della viabilità secondaria: numerosi i disagi che si sono verificati alla circolazione