Lodi, forte odore e occhi irritati tra i pazienti: pronto soccorso evacuato

Lodi, 26 agosto 2025 – Forte odore e bruciore negli occhi per gli utenti del pronto soccorso, evacuati i locali. Era spray al peperoncino. Poco prima delle 23 di ieri 25 agosto 2025, l'Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi ha temporaneamente dovuto sfollare i locali del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi.

Diverse persone, arrivate al nosocomio e in attesa, dopo il triage, di essere visitate, hanno infatti avvertito un insolito e forte odore sospetto. Molti di loro accusavano anche fastidio agli occhi.

Per motivi di sicurezza, è stato quindi deciso di svuotare parte del reparto e chiedere una verifica ai vigili del fuoco. I pazienti si sono così ritrovati, con grave disagio, all'esterno. I pompieri sono arrivati, dal comando provinciale di Lodi, con una autopompa ed è scattata una accurata ispezione. Questo pronto intervento ha permesso di scoprire la causa dell'aria insana.

E' stato infatti trovato e rimosso, nella borsa di una signora, un recipiente di spray al peperoncino danneggiato e che quindi perdeva il proprio contenuto, per sua natura irritante. A quel punto, ripulita l'aria, è stato possibile fare tornare tutti all'interno del pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lodi. Fortunatamente, comunque, nonostante l'imprevisto, nessuno dei presenti si è sereno male e tutto si è presto risolto.