Rifiuti abbandonati in strada: smascherati tre ecofurbetti in poche ore. Beccati grazie a una ricetta medica e documenti commerciali

Sant’Angelo Lodigiano – La lotta all’abbandono dei rifiuti a Sant’Angelo Lodigiano non conosce tregua. Nel giro di poche ore la Polizia Locale ha accertato tre episodi di smaltimento illecito, grazie alle telecamere di sorveglianza e ai controlli sul territorio.

In via Cazzulani un uomo residente fuori città è stato ripreso mentre lasciava sacchi lungo la strada: a incastrarlo la telecamera installata con l’istituzione del senso unico, voluto anche per scoraggiare simili abusi. In via Morzenti, invece, i rifiuti contenevano documenti che hanno portato a un’attività commerciale locale, sanzionata per il mancato rispetto delle regole di conferimento. Un terzo episodio è stato scoperto in via Madre Cabrini: tra i sacchi è stata rinvenuta una ricetta medica con i dati della proprietaria, subito identificata e multata.

Il sindaco Cristiano Devecchi e il presidente del Consiglio comunale Stefano Pozzi ribadiscono che la campagna di contrasto prosegue senza interruzioni, nemmeno ad agosto. L’amministrazione ha rafforzato la videosorveglianza nei punti più critici e in pochi mesi le sanzioni già elevate sono decine. L’obiettivo, sottolinea il Comune, non è solo colpire i trasgressori ma lanciare un messaggio: Sant’Angelo non può essere trattata come una discarica. La linea dura proseguirà anche nei prossimi mesi, con ulteriori verifiche e monitoraggi.