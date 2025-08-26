Moto contro bici. Tre giovani in ospedale

Scontro tra bici e scooter, tre giovani feriti. Attimi di paura domenica sera a Lodi per un incidente che ha visto coinvolti tre ragazzi. Erano da poco passate le 21.50 quando, in via Raffaello Sanzio, una bicicletta e uno scooter si sono urtati, provocando la caduta dei conducenti. L’impatto ha avuto conseguenze serie, ma fortunatamente nessuno dei giovani è in pericolo di vita. A rimanere feriti sono stati due tredicenni e una diciannovenne. Quest’ultima, che si trovava alla guida del ciclomotore, ha riportato traumi al volto e agli arti superiori e inferiori. È stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Rozzano. I due ragazzi di 13 anni viaggiavano in bicicletta: uno ha riportato un trauma cranico e alla schiena, ed è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia (nella foto), sempre in codice giallo. L’altro ha subito lesioni al volto, alla schiena e a un arto superiori ed è stato accompagnato, sempre in giallo, all’ospedale di Rozzano. Sul posto, allertati dalla centrale operativa, sono arrivati rapidamente i mezzi di soccorso: un’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Lodi e un’ambulanza della Croce Verde di Crema. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, stabilizzando i feriti prima del trasferimento nei diversi nosocomi. La Polstrada di Lodi ha effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello scontro, raccogliendo testimonianze e verificando la posizione dei mezzi. La circolazione in via Raffaello Sanzio è rimasta temporaneamente bloccata.

Paola Arensi